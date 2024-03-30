Antalya Alanya seçim sonuçları! YSK Alanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
22:05
31 Mart Yerel Seçimlerinin gelmesiyle birlikte Antalya Alanya seçim sonuçları bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Antalya'nın en yoğun nüfusuna sahip ilçenin 102 mahallesi bulunuyor. Milyonlarca seçmenin 31 Mart Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandıklarının başında yer almasıyla birlikte 2024 Mahalli ve idareler seçimi başlayacak. YSK tarafından belirlenen takvime göre yasakların son bulmasının ardından güncel ve anlık YSK verileriyle Alanya Seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. 2024 Yerel Seçimleri dakika dakika Alanya seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sonuç ekranında