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Haberler Galeri Antalya Alanya seçim sonuçları! YSK Alanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 22:02 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:05

Antalya Alanya seçim sonuçları! YSK Alanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimlerinin gelmesiyle birlikte Antalya Alanya seçim sonuçları bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Antalya'nın en yoğun nüfusuna sahip ilçenin 102 mahallesi bulunuyor. Milyonlarca seçmenin 31 Mart Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandıklarının başında yer almasıyla birlikte 2024 Mahalli ve idareler seçimi başlayacak. YSK tarafından belirlenen takvime göre yasakların son bulmasının ardından güncel ve anlık YSK verileriyle Alanya Seçim sonuçları sabah.com.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. 2024 Yerel Seçimleri dakika dakika Alanya seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sonuç ekranında

Antalya Alanya seçim sonuçları! YSK Alanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye 2024 seçimleri için oy verme işlemlerine hazırlanıyor. Büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerinin belirleneceği seçimde milyonlarca seçmen oylarını kullanarak yerel yöneticilerini belirleyecek. Bu noktada Alanyalı vatandaşlar tarafından Alanya oy sonuçları sorgulanıyor. İşte en güncel sonuçlar için sabah.com.tr seçim ekranında Alanya yerel seçim sonuçları

ANTALYA ALANYA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Alanya seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Alanya seçim sonuçları! YSK Alanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA ALANYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Adem Murat Yücel

CHP: Osman Tarık Özçelik

İYİ Parti: Mehmet Şahin

Yeniden Refah Partisi: Enes Nergiz

Zafer Partisi: Tahsin Biner

Antalya Alanya Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Alanya seçim sonuçları! YSK Alanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akseki seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

Elmalı seçim sonuçları

Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

Gündoğmuş seçim sonuçları

İbradı seçim sonuçları

Demre seçim sonuçları

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Manavgat seçim sonuçları

Serik seçim sonuçları

Muratpaşa seçim sonuçla

Konyaaltı seçim sonuçları

Aksu seçim sonuçları

Döşemealtı seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Antalya Alanya seçim sonuçları! YSK Alanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA ALANYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Alanya'da MHP Adem Murat Yücel, CHP Osman Tarık Özçelik, İYİ Parti Mehmet Şahin, Yeniden Refah Partisi Enes Nergiz ve Zafer Partisi Tahsin Biner ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Alanya seçim sonuçları! YSK Alanya yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ALANYA MAHALLELERİ

AKÇATI

AKDAM

ALACAMİ

ALARA

ALİEFENDİ

ASMACA

AVSALLAR

BADEMAĞACI

BASIRLI

BAŞKÖY

BAYIR

BAYIRKOZAĞACI

BEKTAŞ

BELDİBİ

BEYRELİ

BIÇAKÇI

BUCAK

BURÇAKLAR

BÜYÜKHASBAHÇE

BÜYÜKPINAR

CİKCİLLİ

CUMHURİYET

ÇAKALLAR

ÇAMLICA

ÇARŞI

ÇIPLAKLI

DEĞİRMENDERE

DEMİRTAŞ

DERE

DİNEK

ELİKESİK

EMİŞBELENİ

FAKIRCALI

FIĞLA

GÖZÜBÜYÜK

GÖZÜKÜÇÜKLÜ

GÜLLER PINARI

GÜMÜŞGÖZE

GÜMÜŞKAVAK

GÜNEY

GÜZELBAĞ

HACET

HACIKERİMLER

HACIMEHMETLİ

HİSARİÇİ

HOCALAR

İMAMLI

İNCEKUM

İSBATLI

İSHAKLI

KADIPAŞA

KARAKOCALI

KARAMANLAR

KARAPINAR

KARGICAK

KAYABAŞI

KESTEL

KEŞEFLİ

KIZILCAŞEHİR

KIZLAR PINARI

KOCAOĞLANLI

KONAKLI

KUZYAKA

KÜÇÜKHASBAHÇE

MAHMUTLAR

MAHMUTSEYDİ

OBA

OBAALACAMİ

OKURCALAR

ORHAN

ÖTEKÖY

ÖZVADİ

PAŞAKÖY

PAYALLAR

SABURLAR

SAPADERE

SARAY

SEKİ

SOĞUKPINAR

SUGÖZÜ

SÜLEYMANLAR

ŞEKERHANE

ŞIHLAR

TAŞBAŞI

TEPE

TIRILAR

TOPHANE

TOSLAK

TOSMUR

TÜRKLER

TÜRKTAŞ

UĞRAK

UĞURLU

UZUNÖZ

ÜZÜMLÜ

YALÇI

YASİRALİ

YAYLAKONAK

YAYLALI

YENİCE

YENİKÖY

YEŞİLÖZ

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