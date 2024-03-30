Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:40
Antalya Gazipaşa seçim sonuçları! YSK Gazipaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oy kullanan vatandaşlar bu ilçede seçimi hangi partinin kazandığını öğrenmek için YSK'dan gelen bilgileri takip ediyor. 31 Mart akşamı ikamet ettiğiniz ilçedeki oy oranlarını öğrenmek için aşağıda yer alan Antalya Gazipaşa seçim sonuçları ekranını takip edebilirsiniz. İşte YSK Antalya Gazipaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.