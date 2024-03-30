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Haberler Galeri Antalya Gazipaşa seçim sonuçları! YSK Gazipaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:40

Antalya Gazipaşa seçim sonuçları! YSK Gazipaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oy kullanan vatandaşlar bu ilçede seçimi hangi partinin kazandığını öğrenmek için YSK'dan gelen bilgileri takip ediyor. 31 Mart akşamı ikamet ettiğiniz ilçedeki oy oranlarını öğrenmek için aşağıda yer alan Antalya Gazipaşa seçim sonuçları ekranını takip edebilirsiniz. İşte YSK Antalya Gazipaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

Antalya Gazipaşa seçim sonuçları! YSK Gazipaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Tüm Türkiye'de belediye başkanlığı için seçim mücadelesini hangi partinin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart akşamı oy sayımının başlamasıyla birlikte YSK verileri anbean paylaşacak. Hangi adayın ne kadar oy aldığına ilişkin bilgiler, aşağıda yer alan YSK Antalya Gazipaşa yerel seçim sonuçları ekranında yer alacak. 2024 Antalya Gazipaşa seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları hakkında ayrıntılı bilgiye sabah.com.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

ANTALYA GAZİPAŞA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Gazipaşa seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Gazipaşa seçim sonuçları! YSK Gazipaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA GAZİPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

CHP: Mehmetali Yılmaz

MHP: Mustafa Aksoy

İYİ Parti: Mehmet Yüksel

DEM Parti: Medeni Kaya

Yeniden Refah: Murat İnanç

TİP: Ümran Çolakoğlu Uygun

Zafer Partisi: Osman Ertürk

Antalya Gazipaşa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Gazipaşa seçim sonuçları! YSK Gazipaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Antalya Gazipaşa seçim sonuçları! YSK Gazipaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Gazipaşa'da CHP Mehmetali Yılmaz, MHP Mustafa Aksoy, İYİ Parti Mehmet Yüksel, DEM Parti Medeni Kaya, Yeniden Refah Murat İnanç, TİP Ümran Çolakoğlu Uygun, Zafer Partisi Osman Ertürk ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Gazipaşa seçim sonuçları! YSK Gazipaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA GAZİPAŞA MAHALLELERİ

Antalya Gazipaşa'da 53 mahalle vardır:

Akoluk

Aydın

Aydıncık

Bakılar

Beyobası

Beyrebucak

Cumhuriyet

Çakmak

Çalıpınar

Çamlıca

Çığlık

Çile

Çimenbağ

Çobanlar

Çörüş

Doğanca

Ekmel

Esenpınar

Esentepe

Gazi

Göçük

Gökçebelen

Gökçesaray

Güneyköy

Gürçam

Hasdere

Ilıca

İnal

İnceğiz

İstiklal

Kahyalar

Karaçukur

Karalar

Karatepe

Kırahmetler

Kızılgüney

Koru

Korubaşı

Küçüklü

Macar

Muzkent

Öznurtepe

Pazarcı

Sarıağaç

Sugözü

Şahinler

Üçkonak

Yakacık

Yeni

Yenigüney

Yeniköy

Yeşilyurt

Zeytinada

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