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Haberler Galeri BURSA SEÇİM SONUÇLARI: YSK ile Bursa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:03

BURSA SEÇİM SONUÇLARI: YSK ile Bursa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca kişinin oyuyla büyükşehir, il, ilçe ve beldelerin yeni başkanları belirlenecek. Bursa Büyükşehir belediye başkanlığına AK Parti'den Alinur Aktaş, CHP'den Mustafa Bozbey, İyi Parti'den Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun aday gösterildiği seçim Bursa seçim sonuçları 31 Mart'ta belli olacak. Seçim günü YSK tarafından yasaklar kaldırıldığı andan itibaren Bursa seçim sonuçları canlı, güncel ve anlık sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. Bursa yerel seçim sonuçları, Bursa'da seçimi kim kazandı sorularının cevaplarına ulaşabilirsiniz. İşte, YSK ile İstanbul Seçim sonuçları 2024 takip ekranı

BURSA SEÇİM SONUÇLARI: YSK ile Bursa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye 31 Mart tarihinde yerel seçime gidiyor. Vatandaşlık görevlerini gerçekleştirip oy kullanacak olan milyonlarca vatandaşlar seçim sonuçlarını takip etmek istiyor. 81 ilde yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde, YSK seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra Bursa seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. İşte Bursa Yerel Seçim Sonuçları

BURSA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Bursa seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

BURSA SEÇİM SONUÇLARI: YSK ile Bursa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Alinur Aktaş

CHP: Mustafa Bozbey

İyi Parti: Yüksel Selçuk Türkoğlu

Zafer Partisi: Bayram Kazancı

Dem Parti: Ayfer Fatma Çelik

Yeniden Refah: Sedat Yalçın

Bursa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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BURSA SEÇİM SONUÇLARI: YSK ile Bursa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Bursa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Büyükorhan Seçim Sonuçları

Gemlik Seçim Sonuçları

Gürsu Seçim Sonuçları

Harmancık Seçim Sonuçları

İnegöl Seçim Sonuçları

İznik Seçim Sonuçları

Karacabey Seçim Sonuçları

Keles Seçim Sonuçları

Kestel Seçim Sonuçları

Mudanya Seçim Sonuçları

Mustafakemalpaşa Seçim Sonuçları

Nilüfer Seçim Sonuçları

Orhaneli Seçim Sonuçları

Orhangazi Seçim Sonuçları

Osmangazi Seçim Sonuçları

Yenişehir Seçim Sonuçları

Yıldırım Seçim Sonuçları

BURSA SEÇİM SONUÇLARI: YSK ile Bursa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Bursa'da AK Parti Alinur Aktaş, CHP Mustafa Bozbey, İYİ Parti Yüksel Selçuk Türkoğlu, Yeniden Refah Partisi Sedat Yalçın, Dem Parti Ayfer Fatma Çelikve Zafer Partisi Bayram Kazancı

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

BURSA SEÇİM SONUÇLARI: YSK ile Bursa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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