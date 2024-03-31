Ankara Etimesgut seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Etimesgut yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:50
31 Mart Pazar günü düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında 60 milyonu aşkın seçmen sandıkların yolunu tuttu. 81 il ve ilçelerinden çıkan sonuçlar ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. Bu noktada Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2024 verileri gündemdeki yerini aldı. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için araştırmalar hız kazandı. Başkentin 617 bin 229 nüfuslu ilçesinde ikamet edenler ''Etimesgut'ta seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Ankara Etimesgut seçim sonuçları canlı takip ekranı…