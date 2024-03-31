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Haberler Galeri Ankara Etimesgut seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Etimesgut yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:50

Ankara Etimesgut seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Etimesgut yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı

31 Mart Pazar günü düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında 60 milyonu aşkın seçmen sandıkların yolunu tuttu. 81 il ve ilçelerinden çıkan sonuçlar ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. Bu noktada Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2024 verileri gündemdeki yerini aldı. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için araştırmalar hız kazandı. Başkentin 617 bin 229 nüfuslu ilçesinde ikamet edenler ''Etimesgut'ta seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Ankara Etimesgut seçim sonuçları canlı takip ekranı…

Etimesgut seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart Ankara Etimesgut yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Ankara Etimesgut seçim sonuçları 2024 canlı ve anlık oy oranları için araştırmalar hız kazandı. 31 Mart'ta düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri süreci Yüksek Seçim Kurulu verileri ile takip ediliyor. İl ve ilçelerin detaylı yüzdeleri YSK son dakika açıklaması ardından sabah.com.tr'de yerini alacak. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için sorgulamalar başladı. Etimesgut'ta seçimi kim kazandı sorusu yeni belediye başkanını merak eden ilçe sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. İşte, son dakika YSK açıklaması ile 2024 Ankara Etimesgut seçim sonucu verileri…

ANKARA ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Etimesgut seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Etimesgut seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart Ankara Etimesgut yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

CHP: Erdal Beşikcioğlu

MHP: Enver Demirel

İYİ PARTİ: Hilmi Özer

DEM PARTİ: İkram Bedir

YENİDEN REFAH: Abdulkadir Baloğlu

Etimesgut Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Etimesgut seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart Ankara Etimesgut yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Etimesgut seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart Ankara Etimesgut yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

CHP Erdal Beşikcioğlu, MHP Enver Demirel, İYİ PARTİ Hilmi Özer, DEM PARTİ İkram Bedir, YENİDEN REFAH Abdulkadir Baloğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Etimesgut seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart Ankara Etimesgut yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ETİMESGUT MAHALLELERİ

30 Ağustos

Ahi Mesut

Alsancak

Altay

Aşağıyurtçu

Atakent

Atayurt

Ayyıldız

Bağlıca

Bahçekapı

Balıkuyumcu

Devlet

Elvan

Erler

Eryaman

Etiler

Fatih Sultan

Fevziye

Göksu

Güzelkent

İstasyon

Kazım Karabekir

Oğuzlar

Orhun

Piyade

Süvari

Şehit Osman Avcı

Şehitali

Şeker

Şeyh Şamil

Topçu

Tunahan

Turkuaz

Yapracık

Yavuz Selim

Yeni Bağlıca

Yeşilova

Yukarıyurtçu

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