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Haberler Galeri Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! YSK Reyhanlı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:00

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! YSK Reyhanlı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları takip ekranı

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları 2024 Türkiye Yerel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yolunu tutan seçmenler için seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak. İşte Reyhanlı yerel seçim sonuçları ve canlı ve anlık partilerin oy oranları öğrenme ekranı.

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! YSK Reyhanlı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'nin ardından belli oluyor. Oy sonuçları YSK verileri ışığında takip edilirken Reyhanlı'da seçimi kim kazandı sorusu oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Oy sonuçları sabah.com.tr 2024 Yerel Seçim Sonuçları sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. İşte, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Reyhanlı seçim sonuçları ve oy oranları takip ekranı.

HATAY REYHANLI SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Hatay Reyhanlı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! YSK Reyhanlı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY REYHANLI SEÇİM SONUÇLARI – CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet Öntürk,

CHP: Lütfü Savaş

İYİ Parti: Nüsret Cömert

DEM Parti: Perihan Pakize Sinemillioğlu

Yeniden Refah: Nuri Parlak

TİP: Gökhan Zan

Zafer Partisi: Ömer Çakır

Reyhanlı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! YSK Reyhanlı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Hatay'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Antakya Seçim Sonuçları

Defne Seçim Sonuçları

Altınözü Seçim Sonuçları

Arsuz Seçim Sonuçları

Belen Seçim Sonuçları

Dörtyol Seçim Sonuçları

Erzin Seçim Sonuçları

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Kırıkhan Seçim Sonuçları

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Payas Seçim Sonuçları

Reyhanlı Seçim Sonuçları

Samandağ Seçim Sonuçları

Yayladağı Seçim Sonuçları

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! YSK Reyhanlı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

HATAY REYHANLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mehmet Öntürk, CHP Lütfü Savaş, İYİ Parti Nüsret Cömert, DEM Parti Perihan Pakize Sinemillioğlu, Yeniden Refah Nuri Parlak, TİP Gökhan Zan, Zafer Partisi Ömer Çakır ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hatay Reyhanlı seçim sonuçları! YSK Reyhanlı yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

REYHANLI MAHALLERİ

Adabucak

Ahmetbeyli

Akyayla

Alakuzu

Bağlar

Bahçelievler

Bayır

Beşaslan

Bükülmez

Cilvegözü

Cumhuriyet

Cüdeyde

Çakıryiğit

Davutpaşa

Değirmenkaşı

Esentepe

Fevzipaşa

Fidanlık

Gazimürseltepesi

Göktepe

Gültepe

Harran

Karacanlık

Karahüyük

Karasüleymanlı

Konuk

Kuletepe

Kumtepe

Kurtuluş

Kuşaklı

Mehmetbeyli

Mustafa Kemal

Nergizli

Oğulpınar

Öz Kurtuluş

Paşahüyük

Paşaköy

Pınarbaşı

Suluköy

Tayfursökmen

Terzihüyük

Uzunkavak

Üçtepe

Varışlı

Yeni

Yenişehir

Yeşilova

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