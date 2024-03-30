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Haberler Galeri İzmir Gaziemir seçim sonuçları | Gaziemir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 18:50

İzmir Gaziemir seçim sonuçları | Gaziemir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İzmir'in Gaziemir ilçesi belediye başkanı 31 Mart yerel seçimler ile birlikte yeniden belirleniyor. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimde, seçmenler sandık başına giderek nihai kararı verecek. 16 adet mahallesi bulunan Gaziemir için sonuçlar YSK'nın seçim yasağı biter bitmez anlık olarak paylaşılırken, sabah.com.tr üzerinden de anbean ve canlı olarak erişilebilecek.

İzmir Gaziemir seçim sonuçları | Gaziemir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Gaziemir ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Gaziemir seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilecek. İşte, Gaziemir seçim sonuçları canlı ve anlık sonuçlar!

İZMİR GAZİEMİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Gaziemir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Gaziemir seçim sonuçları | Gaziemir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İZMİR GAZİEMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Deniz Doğan

CHP: Ünal Işık

İYİ Parti: Sedat Dağ

Yeniden Refah Partisi: Murat Biçer

DEM Parti: İsmail Başçı

İzmir Gaziemir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Gaziemir seçim sonuçları | Gaziemir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

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Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

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Urla Seçim Sonuçları

İzmir Gaziemir seçim sonuçları | Gaziemir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İZMİR GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Gaziemir'de AK Parti Deniz Doğan, CHP Ünal Işık, İYİ Parti Sedat Dağ, DEM Parti İsmail Başçı, Yeniden Refah Partisi Murat Biçer ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Gaziemir seçim sonuçları | Gaziemir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

GAZİEMİR MAHALLELERİ

Gaziemir'de 16 mahalle vardır:

  1. Aktepe
  2. Atatürk
  3. Atıfbey
  4. Beyazevler
  5. Binbaşı Reşatbey
  6. Dokuz Eylül
  7. Emrez
  8. Fatih
  9. Gazi
  10. Gazikent
  11. Hürriyet
  12. Irmak
  13. Menderes
  14. Sevgi
  15. Yeşil
  16. Zafer
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