İzmir Gaziemir seçim sonuçları | Gaziemir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Gaziemir ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Gaziemir seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilecek. İşte, Gaziemir seçim sonuçları canlı ve anlık sonuçlar!

İZMİR GAZİEMİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Gaziemir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.