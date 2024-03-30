Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:50
İzmir Gaziemir seçim sonuçları | Gaziemir 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
İzmir'in Gaziemir ilçesi belediye başkanı 31 Mart yerel seçimler ile birlikte yeniden belirleniyor. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimde, seçmenler sandık başına giderek nihai kararı verecek. 16 adet mahallesi bulunan Gaziemir için sonuçlar YSK'nın seçim yasağı biter bitmez anlık olarak paylaşılırken, sabah.com.tr üzerinden de anbean ve canlı olarak erişilebilecek.