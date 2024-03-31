İZMİR - KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP || İzmir - Karşıyaka 31 Mart belediye yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım son buldu! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Karşıyaka yeni belediye başkanını halk oylamasıyla belirliyor. Karşıyaka seçim sonuçlarını seçmenler, ilçe ve mahalleleri için merak edilen sonuçları sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak takip ediyor.

İZMİR KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Karşıyaka seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.