Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:16
İZMİR - KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP || İzmir - Karşıyaka 31 Mart belediye yerel seçim sonuçları ve oy oranları
Karşıyaka seçim sonuçları, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçim sonrası yakından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte, Karşıyaka seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlıyor. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'teki oy oranları ve canlı takip ekranı ile ilgili detaylar için gözler sabah.com.tr'de!