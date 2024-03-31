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Haberler Galeri İZMİR - KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP || İzmir - Karşıyaka 31 Mart belediye yerel seçim sonuçları ve oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:16

İZMİR - KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP || İzmir - Karşıyaka 31 Mart belediye yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Karşıyaka seçim sonuçları, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçim sonrası yakından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte, Karşıyaka seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlıyor. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'teki oy oranları ve canlı takip ekranı ile ilgili detaylar için gözler sabah.com.tr'de!

İZMİR - KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP || İzmir - Karşıyaka 31 Mart belediye yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım son buldu! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Karşıyaka yeni belediye başkanını halk oylamasıyla belirliyor. Karşıyaka seçim sonuçlarını seçmenler, ilçe ve mahalleleri için merak edilen sonuçları sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak takip ediyor.

İZMİR KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Karşıyaka seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İZMİR - KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP || İzmir - Karşıyaka 31 Mart belediye yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İZMİR KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: İsmail Çiftçioğlu

CHP: Behice Yıldız Ünsal

İYİ Parti: Yetkin Hafızoğlu

Yeniden Refah Partisi: Ercan Güç

DEM Parti: Oya Kızılkaya Zeyrek

İzmir Karşıyaka Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İZMİR - KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP || İzmir - Karşıyaka 31 Mart belediye yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İZMİR - KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP || İzmir - Karşıyaka 31 Mart belediye yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Karşıyaka'da AK Parti İsmail Çiftçioğlu, CHP Behice Yıldız Ünsal, İYİ Parti Yetkin Hafızoğlu, DEM Parti Oya Kızılkaya Zeyrek, ve Yeniden Refah Partisi Ercan Güç ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İZMİR - KARŞIYAKA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP || İzmir - Karşıyaka 31 Mart belediye yerel seçim sonuçları ve oy oranları

KARŞIYAKA MAHALLELERİ

İzmir Karşıyaka'da 27 mahalle vardır:

  1. Aksoy
  2. Alaybey
  3. Atakent
  4. Bahariye
  5. Bahçelievler
  6. Bahriye Üçok
  7. Bostanlı
  8. Cumhuriyet
  9. Dedebaşı
  10. Demirköprü
  11. Donanmacı
  12. Fikri Altay
  13. Goncalar
  14. İmbatlı
  15. İnönü
  16. Latife Hanım
  17. Mavişehir
  18. Mustafa Kemal
  19. Nergiz
  20. Örnekköy
  21. Sancaklı
  22. Şemikler
  23. Tersane
  24. Tuna
  25. Yalı
  26. Yamanlar
  27. Zübeyde Hanım
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