Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:20
İzmir Menderes seçim sonuçları || YSK Menderes yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. İller kadar ilçelerdeki sonuçlar da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda İzmir'in 109 bin 356 nüfuslu Menderes ilçesini 5 yıl boyunca yönetecek isim merak ediliyor. Oy sayımının bitmesiyle birlikte seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından İzmir Menderes seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Peki; Menderes seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Menderes yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!