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Haberler Galeri İzmir Menderes seçim sonuçları || YSK Menderes yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:20

İzmir Menderes seçim sonuçları || YSK Menderes yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. İller kadar ilçelerdeki sonuçlar da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda İzmir'in 109 bin 356 nüfuslu Menderes ilçesini 5 yıl boyunca yönetecek isim merak ediliyor. Oy sayımının bitmesiyle birlikte seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından İzmir Menderes seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'den takip edilebilecek. Peki; Menderes seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile Menderes yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İzmir Menderes seçim sonuçları! YSK Menderes yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ilin ve 973 ilçenin yeni yerel yöneticileri belirleniyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 60 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından kamuoyuna aktarılacak. Menderes yerel seçim sonuçları açılan sandık sayılarına göre güncellenerek sabah.com.tr'den yayınlanacak. İl il, ilçe ilçe tüm veriler haberimizde yer alacak. Peki, Menderes seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile İzmir Menderes seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

İZMİR MENDERES SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Menderes seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Menderes seçim sonuçları! YSK Menderes yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MENDERES SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Sinan Akdeniz

CHP: İlkay Çiçek

İYİ Parti: Ergun Özgün

DEM Parti: Hande Aydoğdu

Yeniden Refah: Hamza Taçyıldız

TİP: Orhan Akıncı

Zafer Partisi: Selahattin Erniş

İzmir Menderes Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Menderes seçim sonuçları! YSK Menderes yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Menderes seçim sonuçları! YSK Menderes yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR MENDERES BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Menderes'te AK Parti Sinan Akdeniz, CHP İlkay Çiçek, İYİ Parti Ergun Özgün, DEM Parti Hande Aydoğdu, Yeniden Refah Partisi Hamza Taçyıldız, TİP Zeki Günaydın, Zafer Partisi Cenk Cem Şahin, DSP Berna Aykaç, TKP Ulaş Erdoğan, HKP Semra Dalıcı, BTP Can Büyükaşık ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Menderes seçim sonuçları! YSK Menderes yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MENDERES MAHALLELERİ

Menderes'te 44 mahalle vardır:

Ahmetbeyli

Akçaköy

Altıntepe

Ata

Ataköy

Barbaros

Bulgurca

Cüneytbey

Çakaltepe

Çamönü

Çatalca

Çile

Çileme

Çukuraltı

Değirmendere

Dereköy

Develi

Efemçukuru

Gazipaşa

Gölcükler

Gölova

Görece Cumhuriyet

Gümüldür Atatürk

Gümüldür Cumhuriyet

Gümüldür Fevzi Çakmak

Gümüldür İnönü

Hürriyet

Karakuyu

Kasımpaşa

Keler

Kemalpaşa

Kısık

Kuyucak

Küner

Mithatpaşa

Oğlananası Atatürk

Oğlananası Cumhuriyet

Orta

Özdere Cumhuriyet

Sancaklı

Şaşal

Tekeli Atatürk

Tekeli Fevzi Çakmak

Yeniköy

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