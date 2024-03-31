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Haberler Galeri Mamak yerel seçim sonuçları 2024 || Ankara Mamak seçim sonuçları YSK canlı oy verileri
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:10

Mamak yerel seçim sonuçları 2024 || Ankara Mamak seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

Ankara Mamak seçim sonuçları YSK verileri ile gündemdeki yerini aldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı ve seçmen, güncel veriler için seçim ekranlarına yöneldi. Başkent ilçeleri arasında yer alan Mamak'ta seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İlçe sakinleri siyasi partilerin ve adayların oy oranları için ekran başında. Seçim sonucu açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak. İşte, 2024 Mamak yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı...

Mamak seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Ankara Mamak yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Mamak yerel seçim sonuçları canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. Ankara'nın ilçeleri arasında yer alan Mamak için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güncel verilerin ekrana düşmesiyle birlikte gözler oy yüzdelerinde olacak. Resmi sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun verileri ile yayımlanacak. Ankara Mamak seçim sonuçları 2024 ekranına haberin detayından ulaşabilirsiniz.

ANKARA MAMAK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİM

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri, 31 Mart Pazar günü oy verme işlemleriyle başladı. İkinci adımda sayım yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güncel verilerinin yansıyacağı Mamak seçim sonuçları 2024 oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.

Mamak seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Ankara Mamak yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

ANKARA MAMAK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Asım Balcı

CHP: Veli Gündüz Şahin

İYİ Parti: Kevser Ofluoğlu

DEM Parti: Elif Kaya

Yeniden Refah Partisi: Hüseyin Ekinci

Ankara Mamak Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Mamak seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Ankara Mamak yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Mamak seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Ankara Mamak yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

ANKARA MAMAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Mamak'da AK Parti Asım Balcı, CHP Veli Gündüz Şahin, İYİ Parti Kevser Ofluoğlu, DEM Parti Elif Kaya ve Yeniden Refah Partisi Hüseyin Ekinci ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mamak seçim sonuçları 2024 | 31 Mart Ankara Mamak yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

MAMAK MAHALLELERİ

Mamak'ta 64 mahalle vardır:

  1. Abidinpaşa
  2. Akdere
  3. Akşemsettin
  4. Altıağaç
  5. Altınevler
  6. Araplar
  7. Aşık Veysel
  8. Bahçeleriçi
  9. Bahçelerüstü
  10. Balkiraz
  11. Başak
  12. Bayındır
  13. Boğaziçi
  14. Bostancık
  15. Cengizhan
  16. Çağlayan
  17. Çiğiltepe
  18. Demirlibahçe
  19. Derbent
  20. Diriliş
  21. Dostlar
  22. Durali Alıç
  23. Dutluk
  24. Ege
  25. Ekin
  26. Fahri Korutürk
  27. General Zeki Doğan
  28. Gökçeyurt
  29. Gülveren
  30. Harman
  31. Hürel
  32. Hüseyingazi
  33. Karaağaç
  34. Karşıyaka
  35. Kartaltepe
  36. Kayaş
  37. Kazım Orbay
  38. Kıbrısköy
  39. Kızılca
  40. Köstence
  41. Kusunlar
  42. Kutlu
  43. Kutludüğün
  44. Küçük Kayaş
  45. Lalahan
  46. Mehtap
  47. Misket
  48. Mutlu
  49. Ortaköy
  50. Peyami Safa
  51. Saimekadın
  52. Şafaktepe
  53. Şahap Gürler
  54. Şahintepe
  55. Şehit Cengiz Topel
  56. Şirintepe
  57. Tepecik
  58. Tuzluçayır
  59. Türközü
  60. Üreğil
  61. Yeni Bayındır
  62. Yeşilbayır
  63. Yukarı İmrohor
  64. Zirvekent
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