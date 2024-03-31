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Haberler Galeri Ankara Polatlı seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Polatlı yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:00

Ankara Polatlı seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Polatlı yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı

Ankara Polatlı seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinde sorgulamalar başladı. Başkentin 128 bin 895 nüfuslu ilçesinde ikamet eden vatandaşlar ''2024 Yerel seçim sonucu verileri ile Polatlı'da seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oylar ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri sonrası Polatlı ilçesine ait sonuçlara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2024 Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları…

Polatlı seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Ankara Polatlı seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı Türkiye Yerel Seçimleri ardından mercek altına alındı. Oy sayımı sonucunda 5 yıllık yeni dönemin belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. Bu noktada ise başkentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe araştırmalarına başladı. Polatlı seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için YSK açıklamaları takip ediliyor. Peki, Ankara Polatlı'da seçimi kim kazandı? İşte, 2024 Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları ve oy oranları…

ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Polatlı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Polatlı seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Levent Çağlancı

CHP: Mürsel Yıldızkaya

İYİ Parti: Hüseyin Özlük

Yeniden Refah Partisi: Yusuf Hamdemir

Memleket Partisi: Özkan Çelik

Ankara Polatlı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Polatlı seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ANKARA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Ankara'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akyurt Seçim Sonuçları

Altındağ Seçim Sonuçları

Ayaş Seçim Sonuçları

Bala Seçim Sonuçları

Beypazarı Seçim Sonuçları

Çamlıdere Seçim Sonuçları

Çankaya Seçim Sonuçları

Çubuk Seçim Sonuçları

Elmadağ Seçim Sonuçları

Etimesgut Seçim Sonuçları

Evren Seçim Sonuçları

Gölbaşı Seçim Sonuçları

Güdül Seçim Sonuçları

Haymana Seçim Sonuçları

Kahramankazan Seçim Sonuçları

Kalecik Seçim Sonuçları

Keçiören Seçim Sonuçları

Kızılcahamam Seçim Sonuçları

Mamak Seçim Sonuçları

Nallıhan Seçim Sonuçları

Polatlı Seçim Sonuçları

Pursaklar Seçim Sonuçları

Sincan Seçim Sonuçları

Şereflikoçhisar Seçim Sonuçları

Yenimahalle Seçim Sonuçları

Polatlı seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları ve oy oranları

ANKARA POLATLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ankara Polatlı 'da MHP Levent Çağlancı, CHP Mürsel Yıldızkaya, İYİ Parti Hüseyin Özlük, Yeniden Refah Partisi Yusuf Hamdemir ve Memleket Partisi Özkan Çelik ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Polatlı seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları ve oy oranları

POLATLI MAHALLELERİ

Polatlı'da 95 mahalle vardır:

Adatoprakpınar

Avdanlı

Avşar

Babayakup

Basrı

Beşköprü

Beyceğiz

Beylikköprü

Cumhuriyet

Çamlıca

Çanakçı

Çekirdeksiz

Çimenceğiz

Esentepe

Eskikarsak

Eskiköseler

Eskipolatlı

Fatih

Gazi

Gedikli

Gençali

Gülpınar

Gülveren

Gümüşyaka

Gündoğan

Güreş

Hacımusa

Hacımuslu

Hacıosmanoğlu

Hacıtuğrul

Hıdırşeyh

Ilıca

İğciler

İnler

İstiklal

Kabak

Karaahmet

Karabenli

Karacaahmet

Karahamzalı

Karailyas

Karakaya

Karakuyu

Karapınar

Karayavşan

Kargalı

Kayabaşı

Kıranharmanı

Kızılcakışla

Kocahacılı

Kurtuluş

Kuşcu

Macun

Mehmetakif

Müslüm

Oğuzlar

Olukpınar

Ömerler

Ördekgölü

Özyurt

Poyraz

Sabanca

Sakarya

Sarıhalil

Sarıoba

Sazlar

Sinanlı

Sincik

Sivri

Şabanözü

Şehitlik

Şentepe

Şeyhali

Şıhahmetli

Taşpınar

Tatlıkuyu

Toydemir

Tüfekçioğlu

Türkkarsak

Türktaciri

Uzunbey

Üçpınar

Yağcıoğlu

Yağmurbaba

Yaralı

Yassıhüyük

Yeni

Yenice

Yenidoğan

Yeniköseler

Yenimehmetli

Yeşilöz

Yıldızlı

Yüzükbaşı

Zafer

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