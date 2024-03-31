Ankara Polatlı seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Polatlı yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:00
Ankara Polatlı seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinde sorgulamalar başladı. Başkentin 128 bin 895 nüfuslu ilçesinde ikamet eden vatandaşlar ''2024 Yerel seçim sonucu verileri ile Polatlı'da seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Sandıklardan çıkan oylar ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarlar belirleniyor. 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri sonrası Polatlı ilçesine ait sonuçlara sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2024 Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları…