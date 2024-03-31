Ankara Polatlı seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Polatlı yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı

Ankara Polatlı seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı Türkiye Yerel Seçimleri ardından mercek altına alındı. Oy sayımı sonucunda 5 yıllık yeni dönemin belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. Bu noktada ise başkentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe araştırmalarına başladı. Polatlı seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için YSK açıklamaları takip ediliyor. Peki, Ankara Polatlı'da seçimi kim kazandı? İşte, 2024 Ankara Polatlı yerel seçim sonuçları ve oy oranları…

ANKARA POLATLI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ankara Polatlı seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.