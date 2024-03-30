Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! YSK Birecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
23:31
Türkiye Yerel Seçimler için sandıkların başında yerlerini aldı. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek. Birecik seçim sonuçlarını yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte sabah.com.tr Birecik 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sorgulama sayfası