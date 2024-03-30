Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! YSK Birecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar akşamı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa Birecik'de hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusuna yanıt bulunacak. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde Birecik oy sonuçları en güncel sabah.com.tr adresi seçim sayfasından öğrenilebilecek. İşte YSK ile Birecik seçim sonuç sayfası

ŞANLIURFA BİRECİK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.