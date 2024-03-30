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Haberler Galeri Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! YSK Birecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 23:31

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! YSK Birecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimler için sandıkların başında yerlerini aldı. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek. Birecik seçim sonuçlarını yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. İşte sabah.com.tr Birecik 31 Mart Yerel Seçim sonuçları sorgulama sayfası

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! YSK Birecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar akşamı sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa Birecik'de hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusuna yanıt bulunacak. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimde Birecik oy sonuçları en güncel sabah.com.tr adresi seçim sayfasından öğrenilebilecek. İşte YSK ile Birecik seçim sonuç sayfası

ŞANLIURFA BİRECİK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! YSK Birecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA BİRECİK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mahmut Mirkelam

CHP: Süleyman Gök

İYİ Parti: Hüseyin Sirhan Gökdağan

Yeniden Refah Partisi: Salih Sezen

Saadet Partisi: Vahdettin Korkmaz

DEM Parti: Mehmet Begit

Şanlıurfa Birecik Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! YSK Birecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFAİLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Şanlıurfa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akçakale Seçim Sonuçları

Birecik Seçim Sonuçları

Bozova Seçim Sonuçları

Ceylanpınar Seçim Sonuçları

Eyyübiye Seçim Sonuçları

Halfeti Seçim Sonuçları

Haliliye Seçim Sonuçları

Harran Seçim Sonuçları

Hilvan Seçim Sonuçları

Birecik Seçim Sonuçları

Siverek Seçim Sonuçları

Suruç Seçim Sonuçları

Viranşehir Seçim Sonuçları

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! YSK Birecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA BİRECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Şanlıurfa Birecik'da AK Parti Mahmut Mirkelam, CHP Süleyman Gök, İYİ Parti Hüseyin Sirhan Gökdağan, Yeniden Refah Partisi Salih Sezen, DEM Parti Mehmet Begit ve Saadet Partisi Remzi Aslan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Birecik seçim sonuçları! YSK Birecik yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİRECİK MAHALLELERİ

ABDALLI

AKARÇAY

AKPINAR

ALMAŞAR

ALTINOVA

ARSLANLI

AŞAĞI FATMACIK

AŞAĞI HABİP

AŞAĞI KARKUTLU

AŞAĞI KUYUCAK

AŞAĞIALMAŞAR

AŞAĞIEŞME

AYRAN

BAĞLARBAŞI

BAHÇEÖNÜ

BENTBAHÇESİ

BOZDERE

BOZTEPE

BÖĞÜRTLEN

CİBİNÖREN

CUMHURİYET

ÇİÇEKALAN

ÇİFTLİK

ÇOĞAN

DAĞÖREN

DALOCAK

DAMLICA

DIŞLIK

DİKTEPE

DİVRİĞİ

DORUCAK

DUYDUK

DÜZLÜCE

EKENEK

GEÇİTTEPE

GÖKTEPE

GÜNIŞIĞI

GÜVENİR

GÜZELYURT

HAN

HAYDARAHMET

HOCA ŞERİF

ILGAR

İNCELER

İNCİRLİ

İNCİRLİDERE

İNNAPLI

KARABABA

KARŞIYAKA

KESKİNCE

KOCAALİ

KONAK

KÖMAĞIL

KURAL

KURTULUŞ

KURUCAHÖYÜK

MENGELLİ

MERKEZ

METELER

MEYANCA

MEYDAN

MEZRA

ORTA FATMACIK

ÖZVEREN

SAHA

SANCAK

SEKİLİ

SÖĞÜRTLEN

SUMAKLI

SURTEPE

ŞEKERKÖY

TÜTEN

UĞURCUK

ÜNSAL

YAYLACIK

YENİAKPINAR

YILMAZ

YUKARI KARABAŞ

YUKARIHABİB

YUKARIİNCİRLİ

YUKARIYENİÇAĞ

YUVACIK

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