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Haberler Galeri Şanlıurfa Ceylanpınar seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Ceylanpınar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:00

Şanlıurfa Ceylanpınar seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Ceylanpınar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Ceylanpınar ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Ceylanpınar yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilecekler. Bu veriler ışığında 2024 Ceylanpınar yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları hakkında detaylı bilgiye erişim sağlanabilecek.

Şanlıurfa Ceylanpınar seçim sonuçları | YSK Ceylanpınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesindeki seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ceylanpınar ilçesinde yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden açıklanacak. İşte, Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgiler…

ŞANLIURFA CEYLANPINAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Ceylanpınar seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Ceylanpınar seçim sonuçları | YSK Ceylanpınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA CEYLANPINAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Seyyithan Atilla

CHP: Ahmet Çağra

İYİ Parti: Hamza Kaya

Yeniden Refah Partisi: Ali Doğan

Şanlıurfa Ceylanpınar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Ceylanpınar seçim sonuçları | YSK Ceylanpınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Şanlıurfa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akçakale Seçim Sonuçları

Birecik Seçim Sonuçları

Bozova Seçim Sonuçları

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Halfeti Seçim Sonuçları

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Şanlıurfa Ceylanpınar seçim sonuçları | YSK Ceylanpınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Şanlıurfa Ceylanpınar 'da AK Parti Seyyithan Atilla, CHP Ahmet Çağra, İYİ Parti Hamza Kaya ve Yeniden Refah Partisi Ali Doğan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Ceylanpınar seçim sonuçları | YSK Ceylanpınar yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA CEYLANPINAR MAHALLELERİ

Şanlıurfa Ceylanpınar 'da 52 mahalle vardır:

  1. 15 Temmuz
  2. Adnan Menderes
  3. Akbulut
  4. Aktepe
  5. Alaca
  6. Altınköy
  7. Aşağıdoruklu
  8. Aşağıdurmuş
  9. Aşağıkarataş
  10. Avcılı
  11. Aydın
  12. Aydoğdu
  13. Bahçelievler
  14. Boğalı
  15. Büyükçaylı
  16. Büyükyenice
  17. Büyükyıldız
  18. Ceylan
  19. Cumhuriyet
  20. Damlacık
  21. Dikili
  22. Düzova
  23. Ensar
  24. Fatih Sultan Mehmet
  25. Gellegöç
  26. Gültepe
  27. Gümüş
  28. Han
  29. Işıklar
  30. Maden
  31. Mehmet Akif Ersoy
  32. Mevlana
  33. Muratlı
  34. Özbek
  35. Saraççeşme
  36. Selahaddin Eyyübi
  37. Seydo Atilla
  38. Sufra
  39. Tekinler
  40. Turgut Özal
  41. Ulucami
  42. Yalçınkaya
  43. Yeniköy
  44. Yenişehir
  45. Yeşiltepe
  46. Yoncalı
  47. Yukarıdoruklu
  48. Yukarıdurmuş
  49. Yukarıesence
  50. Yukarıkarataş
  51. Yukarıtaşlıdere

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