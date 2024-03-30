Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları! YSK Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:26
Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde görev yapacak isimleri seçmek için sandığa gidiyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede binlerce aday yarışacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek. Seçim yasaklarının kalkmasından hemen sonra Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları anbean tüm detaylarıyla sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK verileri ile Eyyübiye seçimi kim kazandı sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YSK ile Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!