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Haberler Galeri Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları! YSK Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:26

Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları! YSK Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde görev yapacak isimleri seçmek için sandığa gidiyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede binlerce aday yarışacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek. Seçim yasaklarının kalkmasından hemen sonra Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları anbean tüm detaylarıyla sabah.com.tr'de yayınlanacak. YSK verileri ile Eyyübiye seçimi kim kazandı sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte YSK ile Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları! YSK Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 5 yıllık yeni dönemin belediye başkanları vatandaşların oylarıyla belirleniyor. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının akabinde 31 Mart seçimleri ile ilgili tüm detaylı veriler sabah.com.tr'de anbean yayınlanacak. Bu kapsamda Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları haberimizden takip edilebilecek. Peki, Eyyübiye seçimi kim kazandı? YSK ile Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

ŞANLIURFA EYYÜBİYE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları! YSK Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EYYÜBİYE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet Kuş

CHP: Halil Karakeçili

İYİ Parti: Mehmet Hamcan

DEM Parti: Halil Akbaş

Yeniden Refah: Mehmet Ekinci

Şanlıurfa Eyyübiye Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları! YSK Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Şanlıurfa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akçakale Seçim Sonuçları

Birecik Seçim Sonuçları

Bozova Seçim Sonuçları

Ceylanpınar Seçim Sonuçları

Eyyübiye Seçim Sonuçları

Halfeti Seçim Sonuçları

Haliliye Seçim Sonuçları

Harran Seçim Sonuçları

Hilvan Seçim Sonuçları

Karaköprü Seçim Sonuçları

Siverek Seçim Sonuçları

Suruç Seçim Sonuçları

Viranşehir Seçim Sonuçları

Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları! YSK Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Şanlıurfa Eyyübiye'de AK Parti Mehmet Kuş, CHP Halil Karakeçili, İYİ Parti Mehmet Hamcan, DEM Parti Halil Akbaş, Büyük Birlik Partisi Ahmet Tarhan, TİP Fadıl Güçlü, ANAP Abdurrahman Şakiroğlu, HKP Ali Özçelik ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları! YSK Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EYYÜBİYE MAHALLELERİ

Eyyübiye'de 162 mahalle vardır:

15 Temmuz

Abdurrahmandede

Açmalı

Akabe

Akçamescit

Akdilek

Akmağara

Akmeşhet

Akören

Akşemsettin

Alkanlı

Altın

Altınbaşak

Altıntepe

Ambartepe

Apalı

Asya

Aşağıhemedan

Aşağıkoçlu

Aşağıyazıcı

Atlıkonak

Ayrancı

Bağış

Bakırtaş

Bakışlar

Banarlı

Başgök

Başgöze

Başören

Batıkent

Bayraklı

Beşat

Beyazyaprak

Beykapusu

Bıçakçı

Bildim

Bozhöyük

Buhara

Bulduk

Büyükdüzlük

Büyükhan

Büyükhancağız

Büyükotluca

Camikebir

Çalışkanlar

Çamurlu

Dedeosman

Dernek

Dilimli

Direkli

Dolutepe

Duruca

Eyüpkent

Eyyübiye

Eyyüp Nebi

Gelincik

Göl

Göldere

Görenler

Gözeller

Gümüşkuşak

Gümüşören

Günbalı

Güneş

Güngören

Güzelkuyu

Hacıbayram

Hacılar

Hakimdede

Haleplibahçe

Hamzababa

Hancığaz

Hayati Harrani

Horozköy

İkizce

Kadıkendi

Kadıoğlu

Kap

Kaplanköy

Karaali

Karahisar

Karakoyunlu

Karaman

Keberli

Keçikıran

Kendirci

Keserdede

Keskin

Kınalı

Kırçiçeği

Kırkmağara

Kızılkuyu

Koçören

Köprülük

Kubacık

Kurtuluş

Kurucuk

Küçük Çamurlu

Küçükdüzlük

Küçükhan

Külünçe

Küpeli

Mance

Mihraplı

Muradiye

Mutlukaya

Nadire

Olgunlar

Olukyanı

Onikiler

Ortahemedan

Osmanlı

Ovabeyli

Ozanlar

Örenli

Özlü

Payamlı

Pınarbaşı

Ruha

Sağlık

Seksenören

Selçuklu

Selman

Sultantepe

Süleymanşah

Şahinalan

Şahinler

Şıh Maksut

Tarlabaşı

Taşlıca

Tekyamaç

Tepe

Topdağı

Turluk

Tuzluca

Türkmeydanı

Uğurlu

Ulak

Ulucanlar

Uluköy

Umuroba

Üzerlik

Vergili

Yağmurlu

Yakubiye

Yamaçaltı

Yanıkçöğür

Yardımcı

Yaşar

Yaykılıç

Yediyol

Yeni

Yenice

Yeşildere

Yolbaşı

Yolbilir

Yukarıçaykuyu

Yukarıhemedan

Yukarıkoçlu

Yukarıyazıcı

Yusuf

Yusufpaşa

Zeynepköy

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