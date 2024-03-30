Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları! YSK Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde düzenleniyor. 5 yıllık yeni dönemin belediye başkanları vatandaşların oylarıyla belirleniyor. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının akabinde 31 Mart seçimleri ile ilgili tüm detaylı veriler sabah.com.tr'de anbean yayınlanacak. Bu kapsamda Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları haberimizden takip edilebilecek. Peki, Eyyübiye seçimi kim kazandı? YSK ile Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

ŞANLIURFA EYYÜBİYE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Eyyübiye seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.