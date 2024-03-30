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Haberler Galeri Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları! YSK Karaköprü yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranlarıyla
Giriş Tarihi: 30.03.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 23:23

Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları! YSK Karaköprü yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranlarıyla

2024 yılı yerel seçimleri 31 Mart Pazartesi günü gerçekleşiyor. Milyonlarca seçmenin sandık başında yer alacağı seçimde 5 yıl süreyle görev alacak yerel yönetimler belirlenecek. Oylarını kullanan vatandaşlar yer seçimde olduğu bu seçimde de Karaköprü seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Seçim yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından anlı ve güncel olarak sabah.com.tr adresi seçim sonuç sayfası üzerinden Karaköprü oy sonuçları takip edilebilecek. Sandıkların kapanması ve oy sayımlarının başlaması üzerine sonuçlar şekillenecek. İşte, sabah.com.tr Karaköprü yerel seçim sonuç ekranı

Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları! YSK Karaköprü yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranlarıyla

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Seçmenlerin sandık başına gidip görevlerini yerine getirmesiyle birlikte yerel yöneticiler belirlenecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte anlık, güncel oy oranları ve seçim sonuçlarıyla ordu yerel seçim sonuçları, ordu oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden takip edilecek. İşte Karaköprü Yerel Seçim Sonuçları

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları! YSK Karaköprü yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranlarıyla

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Metin Baydilli

CHP: Selami Şahin

İYİ Parti: Murat Deniz Salıncak

Yeniden Refah Partisi: Nihat Çiftçi

Zafer Partisi: Remzi Aslan

DEM Parti: Rıdvan Yavuz

Şanlıurfa Karaköprü Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları! YSK Karaköprü yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranlarıyla

ŞANLIURFAİLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Şanlıurfa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akçakale Seçim Sonuçları

Birecik Seçim Sonuçları

Bozova Seçim Sonuçları

Ceylanpınar Seçim Sonuçları

Eyyübiye Seçim Sonuçları

Halfeti Seçim Sonuçları

Haliliye Seçim Sonuçları

Harran Seçim Sonuçları

Hilvan Seçim Sonuçları

Karaköprü Seçim Sonuçları

Siverek Seçim Sonuçları

Suruç Seçim Sonuçları

Viranşehir Seçim Sonuçları

Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları! YSK Karaköprü yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranlarıyla

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Şanlıurfa Karaköprü'da AK Parti Metin Baydilli, CHP Selami Şahin, İYİ Murat Deniz Salıncak, Yeniden Refah Partisi Nihat Çiftçi, DEM Parti Rıdvan Yavuz ve Zafer Partisi Remzi Aslan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları! YSK Karaköprü yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranlarıyla

KARAKÖPRÜ MAHALLELERİ

AĞILCIK

AĞIZHAN

AKBAYIR

AKÇAHİSAR

AKINCI

AKPINAR

AKPIYAR

ALİ BABA

APAYDIN

AŞAĞIÇİFTLİK

AŞIKKÖY

ATAKENT

AYANLAR

BAHÇELİ

BAŞÖREN

BATIKENT

BEZİRCİ

BOZKÖY

BÖLÜCEK

BUĞDAYHÜYÜK

BÜYÜK AKZİYARET

BÜYÜKALANLI

BÜYÜKÇÖMLEKÇİ

BÜYÜKKARGILI

BÜYÜKÖRDEK

BÜYÜKSALKIM

CEMAL

ÇAKMAK

ÇAMLIYAYLA

ÇANKAYA

ÇIRALI

ÇİFTEKEMER

DEMİRCİK

DOĞUKENT

DOLUNAY

DOYUMLU

DÜĞER

ERGÜNKÖY

ESEMKULU

ESENTEPE

ESTAĞFURULLAH

GAZİBEY

GEÇİTKÖY

GELİBOLU

GÖBEKLİ

GÖLGEN

GÖLPINAR

GÜLLÜBAĞ

GÜNIŞIK

HAMURKESEN

HORZUM

HÜYÜKLÜ

İLHAN

İSAÖREN

KARATAŞ

KARŞIYAKA

KASIMKUYU

KIRKPINAR

KIZILBURÇ

KIZLAR

KORUKEZEN

KÖKSÜREN

KUŞLUCA

KUYUCAK

KÜÇÜK AKZİYARET

KÜÇÜKALANLI

KÜÇÜKTÜLMEN

KÜLAFLI

LÜLECİ

MAŞUK

MEHMETÇİK

MİLLİSARAY

MUSTAFACIK

NARLIKUYU

OTLUKALAN

ÖĞÜTÇÜ

ÖRCÜNLÜ

ÖVERLER

ÖZGEDİK

PINARBAŞI

SAKÇA

SANCAK

SARIM

SEYRANTEPE

ŞAHİN

ŞEKER

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