Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları! YSK Karaköprü yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranlarıyla

Giriş Tarihi: 30.03.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
23:23
2024 yılı yerel seçimleri 31 Mart Pazartesi günü gerçekleşiyor. Milyonlarca seçmenin sandık başında yer alacağı seçimde 5 yıl süreyle görev alacak yerel yönetimler belirlenecek. Oylarını kullanan vatandaşlar yer seçimde olduğu bu seçimde de Karaköprü seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Seçim yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından anlı ve güncel olarak sabah.com.tr adresi seçim sonuç sayfası üzerinden Karaköprü oy sonuçları takip edilebilecek. Sandıkların kapanması ve oy sayımlarının başlaması üzerine sonuçlar şekillenecek. İşte, sabah.com.tr Karaköprü yerel seçim sonuç ekranı