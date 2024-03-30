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Haberler Galeri Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Siverek yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:00

Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Siverek yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları, ilçe halkı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgilere yine sabah.com.tr'den ulaşabilecekler.

Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları | YSK Siverek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Siverek ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Siverek yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edebilecekler. İşte, 2024 Siverek yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları | YSK Siverek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Murat Bucak

İYİ Parti: Mehmet Salih Çakmak

Yeniden Refah Partisi: Hasan İzol

DEM Parti: Ali Dusak

Şanlıurfa Siverek Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları | YSK Siverek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Şanlıurfa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akçakale Seçim Sonuçları

Birecik Seçim Sonuçları

Bozova Seçim Sonuçları

Ceylanpınar Seçim Sonuçları

Eyyübiye Seçim Sonuçları

Halfeti Seçim Sonuçları

Haliliye Seçim Sonuçları

Harran Seçim Sonuçları

Hilvan Seçim Sonuçları

Karaköprü Seçim Sonuçları

Siverek Seçim Sonuçları

Suruç Seçim Sonuçları

Viranşehir Seçim Sonuçları

Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları | YSK Siverek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA SİVEREK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Şanlıurfa Siverek 'de AK Parti Ali Murat Bucak, İYİ Parti Mehmet Salih Çakmak, Yeniden Refah Partisi Hasan İzol ve DEM Parti Ali Dusak ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları | YSK Siverek yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA SİVEREK MAHALLELERİ

Siverek 'de 180 mahalle vardır:

  1. Abdalağa
  2. Alagün
  3. Alanyurt
  4. Altaylı
  5. Altınahır
  6. Altınlı
  7. Altınpınar
  8. Anacak
  9. Armağanlı
  10. Aşağıalınca
  11. Aşağıkarabahçe
  12. Aşağıkaracaören
  13. Aşağıyalankoz
  14. Aşlıca
  15. Atmaca
  16. Avurtepe
  17. Ayrancı
  18. Ayvanat
  19. Azıklı
  20. Bağcı
  21. Bağlar
  22. Bahçe
  23. Bahçelievler
  24. Bakırca
  25. Baki
  26. Bakmaç
  27. Bardakçı
  28. Başbük
  29. Başdeğirmen
  30. Batı
  31. Bayırözü
  32. Benek
  33. Beyali
  34. Beybaba
  35. Beyçeri
  36. Beydeş
  37. Bozkuyu
  38. Bozlak
  39. Böğürtlen
  40. Bürüncek
  41. Büyükgöl
  42. Büyükkazanlı
  43. Büyükoba
  44. Büyüktepe
  45. Büyükyakıtlı
  46. Camikebir
  47. Canpolat
  48. Cinhisar
  49. Çağa
  50. Çağdaş
  51. Çanakçı
  52. Çatlı
  53. Çavuşlu
  54. Çaylarbaşı
  55. Çeltik
  56. Çepni
  57. Çevirme
  58. Çiftçibaşı
  59. Çubuklu
  60. Dağbaşı
  61. Damlıca
  62. Dardağan
  63. Darıcalı
  64. Deliktaş
  65. Dicle
  66. Dilekli
  67. Direkli
  68. Divan
  69. Doğukent
  70. Dönemeç
  71. Düğerin
  72. Ediz
  73. Eğriçay
  74. Endarlı
  75. Erbey
  76. Ergen
  77. Erkonağı
  78. Ertem
  79. Eskihan
  80. Esmer Çayı
  81. Fırat
  82. Fırın
  83. Gaziköy
  84. Gedik
  85. Gerçek
  86. Göğerçin
  87. Gözcek
  88. Gözelek
  89. Gözeli
  90. Gülabibey
  91. Güllice
  92. Gülpınar
  93. Güney
  94. Güney Karabahçe
  95. Gürakar
  96. Güvenli
  97. Güzelpınar
  98. Hacı Ömer
  99. Haliliye
  100. Hamamören
  101. Hamidiye
  102. Hasan Çelebi
  103. Hasırlı
  104. Hayriye
  105. İleri
  106. İnanlı
  107. Kale
  108. Kalemli
  109. Kalınağaç
  110. Kamışlı
  111. Kapıkaya
  112. Karabahçe
  113. Karacadağ
  114. Karadibek
  115. Karahisar
  116. Karakeçi
  117. Karakoyun
  118. Kargalı
  119. Karkaşı
  120. Karpuzcu
  121. Kavaklıdere
  122. Kavalık
  123. Kayalı
  124. Kayseri
  125. Keçiburcu
  126. Keçikıran
  127. Kesmekaya
  128. Keş
  129. Kıvançlı
  130. Konurtepe
  131. Kulaksız
  132. Kurbağalı
  133. Kuşlugöl
  134. Küçükgöl
  135. Küptepe
  136. Mezra
  137. Narlıkaya
  138. Nohut
  139. Ofis
  140. Oluklu
  141. Onar
  142. Ortanca
  143. Oyman
  144. Oyuktaş
  145. Önder
  146. Örgülü
  147. Özgöğercin
  148. Peynirci
  149. Sabancı
  150. Salor
  151. Sarıdam
  152. Sarıkaya
  153. Sarıören
  154. Savucak
  155. Selim Pınar
  156. Sislice
  157. Soydan
  158. Söylemez
  159. Sumaklı
  160. Şair İbrahim Rafet
  161. Şekerli
  162. Şirinkuyu
  163. Tanrıverdi
  164. Taşağıl
  165. Taşhan
  166. Taşıkara
  167. Taşlı
  168. Turna
  169. Uzunpınar
  170. Uzunziyaret
  171. Ülkülü
  172. Üstüntaş
  173. Yeleken
  174. Yeniceli
  175. Yenişehir
  176. Yoğunca
  177. Yoğurtçu
  178. Yumrutepe
  179. Yuvar
  180. Yücelen
  181. Zincirliçay
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