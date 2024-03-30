Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Siverek yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

ŞANLIURFA SİVEREK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Şanlıurfa Siverek 'de AK Parti Ali Murat Bucak, İYİ Parti Mehmet Salih Çakmak, Yeniden Refah Partisi Hasan İzol ve DEM Parti Ali Dusak ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.