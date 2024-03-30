Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:00
Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Siverek yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları, ilçe halkı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgilere yine sabah.com.tr'den ulaşabilecekler.