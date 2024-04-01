SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları son dakika araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için seçmenler sandığa gitti. Siverek Belediye Başkanı seçimi için oyunu kullandı. Ak Parti'den Ali Murat Bucak ve Yeniden Refah'tan Hasan İzol'un aday olduğu yerel seçimde adayların ve partilerin oy oranları belli oldu. Peki, Siverek yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı? Şanlıurfa Siverek Belediyesini kim kazandı, hangi parti, yeni belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar…