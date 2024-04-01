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Haberler Galeri SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 07:42

SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları son dakika gündemdeki yerini aldı. 31 Mart'ta sandık başına giden seçmen tercihini yaptı ve beş yıl boyunca kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticisini seçti. AK Parti'nin adayı Ali Murat Bucak ve Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hasan İzol arasında çekişmeli bir yarış yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ikamet eden vatandaşlar "Siverek seçimi kim kazandı, hangi parti?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Siverek Belediyesini kim kazandı, Şanlıurfa Siverek Belediye başkanı kim oldu? İşte yanıtı.

SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

Şanlıurfa Siverek seçim sonuçları son dakika araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için seçmenler sandığa gitti. Siverek Belediye Başkanı seçimi için oyunu kullandı. Ak Parti'den Ali Murat Bucak ve Yeniden Refah'tan Hasan İzol'un aday olduğu yerel seçimde adayların ve partilerin oy oranları belli oldu. Peki, Siverek yerel seçim sonuçları kim hangi parti kazandı? Şanlıurfa Siverek Belediyesini kim kazandı, hangi parti, yeni belediye başkanı kim oldu? İşte detaylar…

SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

31 MART TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ TAMAMLANDI!

Milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıkların yolunu tuttu.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy verme işlemi, sabah 07.00'de başladı ve 16.00'da sona erdi.

Diğer illerde ise sabah 08.00'de başlayan olan oy verme işlemi, 17.00'de tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının ardından sonuçlara ilişkin veriler yayınlanmaya başladı.

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SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

ŞANLIURFA SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ali Murat Bucak

İYİ Parti: Mehmet Salih Çakmak

Yeniden Refah Partisi: Hasan İzol

DEM Parti: Ali Dusak

Şanlıurfa Siverek Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Şanlıurfa'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akçakale Seçim Sonuçları

Birecik Seçim Sonuçları

Bozova Seçim Sonuçları

Ceylanpınar Seçim Sonuçları

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Halfeti Seçim Sonuçları

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SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek yerel seçim sonuçları ile kim, hangi parti kazandı?

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