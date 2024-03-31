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Haberler Galeri İzmir Torbalı seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Torbalı yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:10

İzmir Torbalı seçim sonuçları canlı | 31 Mart 2024 Torbalı yerel seçim sonuçları, parti/adayların oy oranları öğrenme ekranı

31 Mart Pazar günü düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında 60 milyonu aşkın seçmen sandıkların yolunu tuttu. 81 il ve ilçelerinden çıkan sonuçlar ile yeni belediye başkanları ve muhtarlar belli olacak. Bu noktada İzmir Torbalı seçim sonuçları 2024 verileri gündemdeki yerini aldı. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için araştırmalar hız kazandı. 214 bin 59 nüfuslu ilçede ikamet edenler ''Torbalı'da seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 İzmir Torbalı seçim sonuçları canlı takip ekranı…

Torbalı seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İzmir Torbalı seçim sonuçları 2024 canlı ve anlık oy oranları için araştırmalar hız kazandı. 31 Mart'ta düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri süreci Yüksek Seçim Kurulu verileri ile takip ediliyor. İl ve ilçelerin detaylı yüzdeleri YSK son dakika açıklaması ardından sabah.com.tr'de yerini alacak. Adayların ve siyasi partilerin oy oranları için sorgulamalar başladı. Torbalı'da seçimi kim kazandı sorusu yeni belediye başkanını merak eden ilçe sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. İşte, son dakika YSK açıklaması ile 2024 İzmir Torbalı seçim sonucu verileri…

İZMİR TORBALI SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Haberin detaylarında yer alan İzmir Torbalı seçim sonuçları takip ekranı ile 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların ve siyasi partilerin oy oranlarına ulaşabilir ve yüzdeleri canlı olarak izleyebilirsiniz:

Torbalı seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İZMİR TORBALI SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Özgür Erman Çağlar

CHP: Övünç Demir

İYİ Parti: Melih Terzioğlu

DEM Parti: Adem Aydın

Yeniden Refah Partisi: İsmail Tanas

İzmir Torbalı Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Torbalı seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

Torbalı seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları ve oy oranları

İZMİR TORBALI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Torbalı'da AK Parti Özgür Erman Çağlar, CHP Övünç Demir, İYİ Parti Melih Terzioğlu, Yeniden Refah Partisi İsmail Tanas, DEM Parti Adem Aydın ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Torbalı seçim sonuçları 2024 canlı takip: 31 Mart İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları ve oy oranları

TORBALI MAHALLELERİ

Torbalı'da 60 mahalle vardır:

19 Mayıs

Ahmetli

Alpkent

Arslanlar

Atalan

Atatürk

Ayrancılar

Bahçelievler

Bozköy

Bülbüldere

Cumhuriyet

Çakırbeyli

Çamlıca

Çapak

Çaybaşı

Dağkızılca

Dağteke

Demirci

Dirmil

Düverlik

Eğerci

Ertuğrul

Fevzi Çakmak

Gazi Mustafa Kemal

Göllüce

Helvacı

İnönü

İstiklal

Kaplancık

Karakızlar

Karakuyu

Karaot

Karşıyaka

Kazım Karabekir

Kırbaş

Kuşçuburun

Muratbey

Mustafa Kemal Atatürk

Naime

Ormanköy

Ortaköy

Özbey

Pamukyazı

Pancar

Sağlık

Saipler

Subaşı

Şehitler

Taşkesik

Tepeköy

Torbalı

Tulum

Türkmenköy

Yazıbaşı

Yedi Eylül

Yemişlik

Yeni

Yeniköy

Yeşilköy

Yoğurtçular

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