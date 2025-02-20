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Haberler Yaşam ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Vasip Şahin'e çevrildi! 21 Şubat Cuma Ankara'da okullar var mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:16

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Vasip Şahin'e çevrildi! 21 Şubat Cuma Ankara'da okullar var mı?

Ankara Valisi Vasip Şahin, 20 Şubat için kar yağışının azalması ve yağışın durmasının beklenmesi dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini açıklamıştı. Ancak Başkentte dün akşam başlayan kar yağışı bugün etkisini sürdürüyor. Bu noktada öğrenci ve veliler okullar tatil mi olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Ankara'da okullar var mı yok mu?

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Vasip Şahin’e çevrildi! 21 Şubat Cuma Ankara’da okullar var mı?

Ankara'da yoğun kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimlerindeki yerleşim alanlarında kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı okullar tatil olacak mı sorusu gündeme geldi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Ankara'da okullar var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Vasip Şahin’e çevrildi! 21 Şubat Cuma Ankara’da okullar var mı?

ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ!

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Ankara beyaza büründü.

Başkentte dün akşam başlayan kar yağışı geç saatlere kadar etkili oldu. Yoğun kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimlerindeki yerleşim alanlarında kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Gece boyunca kar nedeniyle şehir içi ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Birçok araç kar ve buzlanma nedeniyle kaydı.

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ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Vasip Şahin’e çevrildi! 21 Şubat Cuma Ankara’da okullar var mı?

Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. Sabah saatlerinde buzlanmanın etkisiyle ulaşım yine yavaşladı. Özellikle ara yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte başkentte cadde, sokaklar ve parklar karla kaplandı. Atakule, Botanik Parkı, Kuğulu Park ve Seğmenler gibi şehrin simge yerlerinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, soğuk havaya rağmen dışarıya çıkarak kar manzarasının keyfini çıkardı.

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Vasip Şahin’e çevrildi! 21 Şubat Cuma Ankara’da okullar var mı?

Ankara Valisi Vasip Şahin 20 Şubat Perşembe günü için kar tatili beklentisilerine karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Vasip Şahin’e çevrildi! 21 Şubat Cuma Ankara’da okullar var mı?

21 ŞUBAT CUMA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 21 Şubat Cuma henüz okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Ankara Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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