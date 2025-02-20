ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Vasip Şahin’e çevrildi! 21 Şubat Cuma Ankara’da okullar var mı?

Ankara Valisi Vasip Şahin 20 Şubat Perşembe günü için kar tatili beklentisilerine karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."