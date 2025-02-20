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ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Vasip Şahin'e çevrildi! 21 Şubat Cuma Ankara'da okullar var mı?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:16
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler Vasip Şahin'e çevrildi! 21 Şubat Cuma Ankara'da okullar var mı?
Ankara Valisi Vasip Şahin, 20 Şubat için kar yağışının azalması ve yağışın durmasının beklenmesi dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini açıklamıştı. Ancak Başkentte dün akşam başlayan kar yağışı bugün etkisini sürdürüyor. Bu noktada öğrenci ve veliler okullar tatil mi olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Ankara'da okullar var mı yok mu?