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Haberler Yaşam Ankara'da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı! 20 Şubat Ankara'da eğitime ara verildi mi?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:00 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:02

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı! 20 Şubat Ankara'da eğitime ara verildi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Ankara'da Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken, Perşembe günü yağışın kara dönüşeceği öngörülüyor. Yetkililer, oluşabilecek buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşları uyarırken, öğrenciler ve veliler Ankara Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına odaklandı. Peki, 20 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin'den açıklama geldi...

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı! 20 Şubat Ankara’da eğitime ara verildi mi?

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamanın ardından soğuk havaların etkili olduğu şehirde eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor. Bugün itibarıyla başlaması beklenen kar yağışıyla birlikte oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, yarın Ankara'da okullar tatil mi? İşte detaylar…

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı! 20 Şubat Ankara’da eğitime ara verildi mi?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin başkentte okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında okulların tatil olmayacağını belirten Şahin, olumsuz hava şartları için de uyarılarda bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklaması şöyle:

İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz.

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Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı! 20 Şubat Ankara’da eğitime ara verildi mi?

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN METEOROLOJİK UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara genelinde soğuk havanın 18 Şubat Salı gününden itibaren 1 hafta boyunca etkili olacağı, yağışların Ankara çevrelerinde Salı günü karla karışık yağmur, Çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Ankara'da Çarşamba gününden itibaren önümüzdeki 1 haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen düşük hava sıcaklıklarının -8 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek. kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken meteorolojik uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı! 20 Şubat Ankara’da eğitime ara verildi mi?

METEROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı! 20 Şubat Ankara’da eğitime ara verildi mi?
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