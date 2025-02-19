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Ankara'da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı! 20 Şubat Ankara'da eğitime ara verildi mi?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
22:02
Ankara'da yarın okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin açıklama yaptı! 20 Şubat Ankara'da eğitime ara verildi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Ankara'da Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken, Perşembe günü yağışın kara dönüşeceği öngörülüyor. Yetkililer, oluşabilecek buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşları uyarırken, öğrenciler ve veliler Ankara Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına odaklandı. Peki, 20 Şubat'ta Ankara'da okullar tatil mi? Vali Vasip Şahin'den açıklama geldi...