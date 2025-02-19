Balıkesir ve Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı: Gözler Valiliklere çevrildi

BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışından etkilenen illerimizden biri olan Balıkesir'de kar tatili olup olmayacağına dair henüz bir haber gelmedi. Valiliklerden konuyla ilgili açıklama geldiği takdir de haberimizin içerisinde olacak.

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de bugün veya yarın için henüz bir kar tatili haberi bulunmuyor. Valilikten açıklama geldiğinde haberimizde olacak.