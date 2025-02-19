Haberler
Yaşam
Balıkesir ve Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı: Gözler Valiliklere çevrildi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:41
Balıkesir ve Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı: Gözler Valiliklere çevrildi
Meteoroloji hafta başından beri yaşanacak kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunuyordu. Bugün sabah saatlerinden itibaren ise yurt genelinde kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Hal böyleyken, Balıkesir ve Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar, 'Balıkesir ve Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Artan kar yağışları ile birlikte gözler Valiliklere çevrildi…