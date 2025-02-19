Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Balıkesir ve Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı: Gözler Valiliklere çevrildi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:41

Balıkesir ve Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı: Gözler Valiliklere çevrildi

Meteoroloji hafta başından beri yaşanacak kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunuyordu. Bugün sabah saatlerinden itibaren ise yurt genelinde kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Hal böyleyken, Balıkesir ve Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar, 'Balıkesir ve Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Artan kar yağışları ile birlikte gözler Valiliklere çevrildi…

Balıkesir ve Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı: Gözler Valiliklere çevrildi

Yurt genelinde kar yağışı etkisini sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor. Kar yağışlarının etkili olduğu bölgelerde kar tatili olup olmayacağı ise öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesir ve Çanakkale'de yarın okullar tatil mi, Valilik açıklaması var mı? İşte detaylar;

Balıkesir ve Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı: Gözler Valiliklere çevrildi

BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışından etkilenen illerimizden biri olan Balıkesir'de kar tatili olup olmayacağına dair henüz bir haber gelmedi. Valiliklerden konuyla ilgili açıklama geldiği takdir de haberimizin içerisinde olacak.

ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de bugün veya yarın için henüz bir kar tatili haberi bulunmuyor. Valilikten açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir ve Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı: Gözler Valiliklere çevrildi

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Balıkesir ve Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı: Gözler Valiliklere çevrildi

Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Balıkesir ve Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı: Gözler Valiliklere çevrildi

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SON DAKİKA