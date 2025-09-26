Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam En Güzel Cuma Mesajları (YENİ) | 26 Eylül 2025 anlamlı, resimli, dualı ve hadisli Hayırlı Cumalar sözleri
Giriş Tarihi: 26.09.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 08:14

En Güzel Cuma Mesajları (YENİ) | 26 Eylül 2025 anlamlı, resimli, dualı ve hadisli Hayırlı Cumalar sözleri

Cuma gününün manevi huzurunu ve bereketini sevdiklerinizle paylaşmak için en güzel Cuma mesajları bu hafta da sabah.com.tr'de! Kısa, uzun, anlamlı ve dualı Cuma mesajları ile sosyal medyada paylaşım yapabilirsiniz. Sevdiklerinize "Cumanız Mübarek Olsun" dileklerini iletebileceğiniz bu mesajlarla onları dualarınıza ekleyebilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı, resimli, dualı ve hadisli Hayırlı Cumalar sözleri.

Cuma gününde sevdiklerinize güzel dilekler göndermek ve hayır dualarını almak için en özel Cuma mesajları burada. Kısa, anlamlı ve dualı mesajlar, hem Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında hem de WhatsApp'ta paylaşılıyor. Cuma gününün bereketini hissettiren bu mesajlarla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları ve anlamlı, resimli, dualı ve hadisli Hayırlı Cumalar sözleri;

En Güzel Cuma Mesajları (26 EYLÜL 2025)

Allah bu mübarek Cuma gününde dualarınızı kabul etsin, kalbinizi huzurla doldursun.

Hayırlı Cumalar! Rabbim sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve bereket versin.

Bu Cuma, dualarınızın kabul olduğu, gönlünüzün ferahladığı bir gün olsun.

Allah, kalbinizden geçen tüm güzel dilekleri kabul etsin. Hayırlı Cumalar!

Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi ve sevgisi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!

Dualarınızın göğe yükseldiği, huzurun kalbinizi sardığı bir Cuma dilerim. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek günde sizin ve ailenizin gönlüne mutluluk versin.

Hayırlı Cumalar! Allah, tüm sıkıntılarınızı giderip gönlünüzü ferah kılsın.

Bu Cuma, imanınız güçlensin ve kalbiniz Allah'a yakın olsun.

Allah'tan sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Cuma günü dilerim.

Sevdiklerinizle birlikte dualarla dolu, huzur dolu bir Cuma olsun.

Rabbim, Cuma gününüzü bereketli, gönlünüzü huzurlu kılsın.

Allah, gönlünüzdeki tüm hayırlı dilekleri kabul etsin. Hayırlı Cumalar!

Bu Cuma, Allah'ın sevgisi ve rahmeti sizi sarsın.

Dualarınızın karşılık bulduğu, kalbinizin ferahladığı bir Cuma günü olsun.

Hayırlı Cumalar! Rabbim, tüm ailenize sağlık ve mutluluk versin.

Allah'ın nuruyla kalbiniz aydınlansın, sevdiklerinizle huzur bulun.

Ayetli, Hadisli ve Dualı Cuma Mesajları

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ım mübarek Cuma günü hürmetine sen bizleri şirkten uzak tut, şeytanın şerrinden koru, nefsimizi arındır. Âmin. Hayırlı cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Ve Allah, her türlü zorluktan sonra bir kolaylık yaratır. (Şerh, 94:6). Bu mübarek Cuma'da, zor zamanlarınızda Allah'ın kolaylığını ve rahmetini dilediğiniz her an hayatınıza versin. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.

Allah, her sabah bize yeni bir gün ve yeni bir fırsat verir. Cuma günü, kalbimizi arındırıp Rabbimize yönelmenin, dualarımıza cevap bulmanın en güzel zamanıdır. Rabbim, bu Cuma'da sizlere hayırlı ve bereketli bir gün nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.