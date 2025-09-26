En Güzel Cuma Mesajları (YENİ) | 26 Eylül 2025 anlamlı, resimli, dualı ve hadisli Hayırlı Cumalar sözleri

Ayetli, Hadisli ve Dualı Cuma Mesajları

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ım mübarek Cuma günü hürmetine sen bizleri şirkten uzak tut, şeytanın şerrinden koru, nefsimizi arındır. Âmin. Hayırlı cumalar.