Haberler
Yaşam
Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Kastamonu'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
15:09
Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Kastamonu'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitimde aksama yaşandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 24 Şubat Pazartesi günü bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı açıklandı. Peki, Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…