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Haberler Yaşam Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Kastamonu'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:09

Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Kastamonu'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitimde aksama yaşandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 24 Şubat Pazartesi günü bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı açıklandı. Peki, Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Kastamonu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

Yoğun kar yağışı Kastamonu'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve buzlanma riski nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Öte yandan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu. Peki, 24 Şubat Kastamonu'da hangi ilçelerde eğitime ara verildi? İşte gelişmeler…

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Kastamonu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

24 ŞUBAT KASTAMONU'DA HANGİ İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ?

Kastamonu'da yoğun kar yağışı sebebiyle Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Deverkani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerindeki tüm kademelerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

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Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Kastamonu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle 24 Şubat Pazartesi günü Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerinde tüm kademelerdeki yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli ve hamilelerin ise idari izinli sayılmasına karar verildi.

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Kastamonu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?
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Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Kastamonu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?
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