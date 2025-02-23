Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 24 Şubat Kastamonu’da hangi ilçelerde eğitime ara verildi?

KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle 24 Şubat Pazartesi günü Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerinde tüm kademelerdeki yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli ve hamilelerin ise idari izinli sayılmasına karar verildi.