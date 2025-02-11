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SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Samsun’da yarın okul var mı, Valilikten açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:31
Yurt genelinde kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün için bazı şehirlerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği belirtildi. Öte yandan Samsun'da yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. İşte detaylar;