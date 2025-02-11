SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Samsun’da yarın okul var mı, Valilikten açıklama geldi mi?

Samsun'da yarın okullar tatil mi, okul var mı soruları öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi. Şimdi ise gözler yarına çevrildi.