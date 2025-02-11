Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Samsun’da yarın okul var mı, Valilikten açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:31

SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Samsun’da yarın okul var mı, Valilikten açıklama geldi mi?

Yurt genelinde kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün için bazı şehirlerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği belirtildi. Öte yandan Samsun'da yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. İşte detaylar;

SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Samsun’da yarın okul var mı, Valilikten açıklama geldi mi?

Samsun'da yarın okullar tatil mi, okul var mı soruları öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi. Şimdi ise gözler yarına çevrildi.

SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Samsun’da yarın okul var mı, Valilikten açıklama geldi mi?

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Şubat Salı günü 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Samsun'da yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Yeni bilgiler geldiği takdir de haberimizde olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Samsun’da yarın okul var mı, Valilikten açıklama geldi mi?

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Samsun'da soğuk havalar ve kar yağışı yarında etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji bölgede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

SAMSUN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba Samsun’da yarın okul var mı, Valilikten açıklama geldi mi?
SON DAKİKA