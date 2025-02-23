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Haberler Yaşam YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden beklenen açıklama geldi! İşte 24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler…
Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:49 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:49

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden beklenen açıklama geldi! İşte 24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler…

Yurt genelinde kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkenin bazı kesimlerinde ulaşımda yaşanan zorluk nedeniyle veliler 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar gelmeye devam ederken, merak edilen sorular için valiliklerden beklenen açıklama geldi. İşte 24 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime ara veren il ve ilçeler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden beklenen açıklama geldi! İşte 24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler…

Yurt genelinde kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkenin bazı kesimlerinde ulaşımda yaşanan zorluk nedeniyle veliler 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar gelmeye devam ederken, merak edilen sorular için valiliklerden beklenen açıklama geldi. İşte 24 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime ara veren il ve ilçeler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden beklenen açıklama geldi! İşte 24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler…

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden beklenen açıklama geldi! İşte 24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler…

AMASYA

Amasya'da hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullarda 1 gün eğitime ara verildi. Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 24 Şubat Pazartesi günü (yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrenciler için eğitim faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden beklenen açıklama geldi! İşte 24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler…

ARTVİN

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği öngörülerek, "Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi. Vali Turan Ergün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Sevgili öğrenciler, kışın güzelliği ilimize beyaza bürürken sizlerin güvenliği için tatili bir gün daha uzatma kararı aldık. Kartopu oynamak serbest, kitap okumak şart. Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum."

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden beklenen açıklama geldi! İşte 24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler…

KARABÜK

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde süren kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.

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