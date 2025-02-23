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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden beklenen açıklama geldi! İşte 24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler…
Giriş Tarihi: 23.02.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
22:49
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Valiliklerden beklenen açıklama geldi! İşte 24 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği il ve ilçeler…
Yurt genelinde kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülkenin bazı kesimlerinde ulaşımda yaşanan zorluk nedeniyle veliler 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar gelmeye devam ederken, merak edilen sorular için valiliklerden beklenen açıklama geldi. İşte 24 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime ara veren il ve ilçeler…