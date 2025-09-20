Cesedi çuvalla dereye atılmıştı: Satı Doğruoğlu cinayetinde kan donduran detaylar!

'HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOKTUR'

Sanık, Bayram Ç. de, suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatını talep etti. Ümit Ç. ise, "Bu dosyada en çok mağdur olan benim. Maktulün tacizi yüzünden ailem dağıldı. Suçsuz yere 7 aydan fazla cezaevinde yattım. Yüce adaletinizle tekrar dışarı çıktım, tahliye oldum. Bu sırada eşimden ayrıldım. Şimdi de yeni bir düzen kuruyorum. Yeniden evlendim. Ben suçsuzum. Hiçbir şeyden haberim yoktur. Beraatımı talep ederim" diye konuştu.

Tutuklu sanık Behice Ç.'nin avukatı da müvekkilinin cezai ehliyetinin olup olmadığı yönündeki alınacak raporun beklenmesini talep etti.