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Cesedi çuvalla dereye atılmıştı! Kan donduran cinayette 'Narin' detayı: Sanıkların yeri bu yöntemle belirlenecek
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:21
Cesedi çuvalla dereye atılmıştı! Kan donduran cinayette 'Narin' detayı: Sanıkların yeri bu yöntemle belirlenecek
Son dakika haberi... Kastamonu'da 17 Temmuz 2023 tarihinde işlenen cinayet kan dondurmuştu. Satı Doğruoğlu isimli kişi, baltayla öldürüldükten sonra cesedi çuvala konularak dereye atıldı. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri şüphelileri tespit etti. Tutuklanan şüphelilerin cinayet anındaki yerleri ise 'Narin cinayeti'nde kullanılan yöntemle tespit edilecek.