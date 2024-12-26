Cesedi çuvalla dereye atılmıştı! Kan donduran cinayette ’Narin’ detayı: Sanıkların yeri bu yöntemle belirlenecek

Bu yüzden bizim dosyamızda şimdiye kadar daraltılmış baz raporu çalışması yapılmadı. Sanıkların da nerede, ne zamanda birlikte olup olmadıkları tespit edilemedi. Bizim daraltılmış rapor talebimiz bulunmaktadır. Ayrıca bu talebimiz sanıkların da lehine olacak bir değerlendirmedir. Eğer sanıkların söyledikleri doğru ise yani ormanda olduklarını belirtiyorlar, o zaman gerçekten nerede oldukları ortaya çıkacaktır. Ayrıca cezaevi ziyaretindeki kayıtların da duruşmaya getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Maktul Satı Doğruoğlu'nun oğlu O. Doğruoğlu ise, "İki gizli tanık olaya şahittir. Babamla Behice arasındaki ilişkinin eskiye dayalı olduğunu biliyorlar. Köyde duyduklarını beyan edebileceklerini söylediler. Fakat kimliklerinin gizli tutulmasını istiyorlar. Ben bu tanıkların dinlenmesini talep ediyorum" diye konuştu.



