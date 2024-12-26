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Haberler Yaşam Cesedi çuvalla dereye atılmıştı! Kan donduran cinayette 'Narin' detayı: Sanıkların yeri bu yöntemle belirlenecek
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:21

Cesedi çuvalla dereye atılmıştı! Kan donduran cinayette 'Narin' detayı: Sanıkların yeri bu yöntemle belirlenecek

Son dakika haberi... Kastamonu'da 17 Temmuz 2023 tarihinde işlenen cinayet kan dondurmuştu. Satı Doğruoğlu isimli kişi, baltayla öldürüldükten sonra cesedi çuvala konularak dereye atıldı. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri şüphelileri tespit etti. Tutuklanan şüphelilerin cinayet anındaki yerleri ise 'Narin cinayeti'nde kullanılan yöntemle tespit edilecek.

İHA
Cesedi çuvalla dereye atılmıştı! Kan donduran cinayette ’Narin’ detayı: Sanıkların yeri bu yöntemle belirlenecek

Kastamonu'da samanlıkta balta ile öldürüldükleri şahsı çuvalla dereye attıkları iddia edilen 3 şahsın yargılanmasına devam edildi. Cinayet sırasında evde olmadıklarını iddia eden baba ve oğlunun cinayet sırasındaki yeri, Narin cinayeti soruşturmasında gündeme gelen daraltılmış HTS kayıtları ile tespit edilecek.

Cesedi çuvalla dereye atılmıştı! Kan donduran cinayette ’Narin’ detayı: Sanıkların yeri bu yöntemle belirlenecek

17 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Ahlat köyünde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Satı Doğruoğlu'nun (57) cansız bedeni, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu. Çuvalın izlerini takip eden ekipler, izlerin köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki Behice Ç.'ye ait evin samanlığına ulaştığını tespit etmişti. Jandarma ekipleri, samanlıkta yaptıkları incelemede Satı Doğruoğlu'nun balta ile öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirlemişti. Olayın ardından gözaltına alınan samanlığın sahibi Behice Ç., eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan dava görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Behice Ç. ile eşi Bayram Ç. ve tutuksuz yargılanan oğlu Ümit Ç. ile avukatlar katıldı.

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Cesedi çuvalla dereye atılmıştı! Kan donduran cinayette ’Narin’ detayı: Sanıkların yeri bu yöntemle belirlenecek

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDEKİ GİBİ DARALTILMIŞ BAZ RAPORUYLA SANIKLARIN TAM YERLERİ TESPİT EDİLECEK
Müşteki Avukatı Osman Yiğit Çınaroğlu, bir önceki celselerde sanıklarından Bayram Ç. ile oğlu Ümit Ç.'nin cinayete ilişkin müdahalelerinin olmadığını belirterek, ormanlık alanda kesim yaptıklarını iddia ettiklerini hatırlattı. Çınaroğlu, "Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayetini hepimiz biliyoruz. Bu cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede daraltılmış baz raporundan bahsediliyor. Bizim olayımızda HTS kayıtları geldi ama geniş bir alana yayıldığı için olay sırasında kimin nerede olduğu tespit edilemiyor.

Cesedi çuvalla dereye atılmıştı! Kan donduran cinayette ’Narin’ detayı: Sanıkların yeri bu yöntemle belirlenecek

Bu yüzden bizim dosyamızda şimdiye kadar daraltılmış baz raporu çalışması yapılmadı. Sanıkların da nerede, ne zamanda birlikte olup olmadıkları tespit edilemedi. Bizim daraltılmış rapor talebimiz bulunmaktadır. Ayrıca bu talebimiz sanıkların da lehine olacak bir değerlendirmedir. Eğer sanıkların söyledikleri doğru ise yani ormanda olduklarını belirtiyorlar, o zaman gerçekten nerede oldukları ortaya çıkacaktır. Ayrıca cezaevi ziyaretindeki kayıtların da duruşmaya getirilmesini talep ediyoruz" dedi.
Maktul Satı Doğruoğlu'nun oğlu O. Doğruoğlu ise, "İki gizli tanık olaya şahittir. Babamla Behice arasındaki ilişkinin eskiye dayalı olduğunu biliyorlar. Köyde duyduklarını beyan edebileceklerini söylediler. Fakat kimliklerinin gizli tutulmasını istiyorlar. Ben bu tanıkların dinlenmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Cesedi çuvalla dereye atılmıştı! Kan donduran cinayette ’Narin’ detayı: Sanıkların yeri bu yöntemle belirlenecek

"SAMANLIKTA BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI, BEN DE ÖLDÜRDÜM"
Duruşmada kendisini savunan Behice Ç. de, "Samanlıkta bana tecavüz etmeye kalkıştı. Ben de balta ile başına vurdum ve öldürdüm. Kim olsa bunun aynısını yapardı. Birkaç gün kendime gelemedim. Şu anda da olayın şokundayım. Kimse yokken yalnız yaptım. Daraltılmış baz raporu ve gizli tanıkların dinlenmesi talebine bir diyeceğim yoktur. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

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