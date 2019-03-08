8 Mart Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? - Dünya Emekçi Kadınlar Günü tarihçesi ile ne zaman kutlanmaya başladı?

Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Kadınlar Günü, ortaya çıkışı bakımından da birçok hikayeyi barındırmaktadır. Ülkemizde ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlanan bu özel günün tarihçesi de oldukça merak ediliyor. Peki, Dünya Kadınlar Günü ortaya çıktı? Sizler için derlediğimiz haberimizde, Kadınlar Günü tarihçesi hakkında bilgi verirken merak edilen bütün detayları derledik.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.