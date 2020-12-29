Son dakika haberi: Bu burçlara dikkat! Yeni yılda bizi ne bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan dikkat çeken açıklamalar...

AKREP, BALIK VE YENGEÇ BURÇLARININ GÜÇLENECEĞİ BİR YIL OLACAK

Su grubunda yer alan akrep, balık ve yengeç burçlarının da bu yıl güçleneceğine dikkat çeken Aydın, "Onlar da hayatlarıyla ilgili gerçek anlamda 2015 ve 2017 yıllarından bu yana çok yoruldular ve yıprandılar. Bazı gerçeklerle savaştılar. Bu yıl daha sakin ve rasyonel adımlar atabilecek cesarete sahip olacaklar. Birçok konuda hayal kırıklığı yaşadılar, cesaretleri kırıldı ama bu yıl daha güçlü adımlar atabilme fırsatları var. Sadece, özellikle yengeçler için sorumluluk ve iş alanlarının çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Kiminle çalışmaları, kiminle çalışmamaları gerekiyor, bunu iyi seçmeliler. Fiziki ve ruh sağlıklarını da çok iyi dengelemeleri lazım. Çok zor bir yıldan çıktılar. Bu yıl onların güçlenecekleri ve daha sabit şekilde hareket edecekleri bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Balık burçları gerçek bir sevginin ve ilişkinin temellerini atabilirler. Akrepler ise onların canını yakan ve üzen her şeyden arınmayı seçecekler. Daha özgür bir hayatın parçası olmak onlara iyi gelecek." diye konuştu.