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Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz faydasına inanamayacaksınız!

suyu, , B12, E, K: A vitaminleri, tiamin: beta-karoten, lutein ve zeaksantin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, B6, folat açısından zengin olan harika bir besindir. Ceviz suyunda ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, , çinko, bakır, manganez ve selenyum gibi minerallerden bol miktarda bulunur. Kolestrolü düşürür, kabızlığı giderir, kilo vermeye yardımcı olur. Peki cevizli suyun vücudumuza ne gibi faydaları bulunur? İşte aç karna cevizli su içmenin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 10:34
Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz faydasına inanamayacaksınız!

suyu, , B12, E, K: A vitaminleri, tiamin: beta-karoten, lutein ve zeaksantin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, B6, folat açısından zengin olan harika bir besindir.

Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz faydasına inanamayacaksınız!

suyunda ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, , çinko, bakır, manganez ve selenyum gibi minerallerden bol miktarda bulunur. Kolestrolü düşürür, kabızlığı giderir, kilo vermeye yardımcı olur. Peki cevizli suyun vücudumuza ne gibi faydaları bulunur? İşte aç karna cevizli su içmenin mucizevi faydaları...

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Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz faydasına inanamayacaksınız!

Bir bardak suyun içine bir tam koyup bir gece bekleterek elde etmeniz mümkün. Peki ceviz suyunun sağlığımıza faydaları neler? İşte cevabı...

Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz faydasına inanamayacaksınız!

Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Cevizi bir gece suda bekletip içerseniz faydasına inanamayacaksınız!

Emziren kadınlar ya da hamileler için de suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

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