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Giriş Tarihi: 6.10.2026 11:37 Son Güncelleme: 6.10.2026 12:32

2000'li yıllara geri döndü! Petek Dinçöz’den eskileri aratmayan hamle: Saçlarını görenler "Aynı o günler" dedi...

Yeni şarkısı öncesi radikal bir kararla kuaför koltuğuna oturan Petek Dinçöz, imajında yaptığı değişiklikle herkesi şaşırttı. Yıllardır estetikleri ve değişimiyle konuşulan ünlü şarkıcı, saçlarına yaptırdığı dokunuşla resmen 2000'li yıllardaki o ikonik haline geri döndü!

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2000’li yıllara geri döndü! Petek Dinçöz’den eskileri aratmayan hamle: Saçlarını görenler Aynı o günler dedi...
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2000'li yılların başında Türk pop müziğine adım atarak kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Petek Dinçöz, "Foolish Casanova", "Hasta Ettin" ve "Sandım Ki" gibi döneme damga vuran hit şarkılarıyla hafızalarda derin izler bıraktı.

Müzik kariyerindeki başarısını sunuculuk ve oyunculuk performanslarıyla da pekiştiren ünlü isim, yıllar boyunca hem sahnelerdeki iddiası hem de ekran enerjisiyle magazin dünyasının en çok konuşulan figürlerinden biri olmayı başardı.

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Müzikal yolculuğuna ara vermeden devam eden ve zaman zaman geçirdiği imaj değişimleriyle dikkat çeken Dinçöz, son dönemde ise yeni projeleri öncesinde yaptığı radikal dokunuşla gündeme geldi.

2000'li yıllara geri döndü! Petek Dinçöz'den eskileri aratmayan hamle: Saçlarını görenler "Aynı o günler" dedi... | Video

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Saç rengini ve stilini baştan aşağı yenileyen güzel şarkıcı, doğal bal sarısı tonlarındaki uzun saçlarıyla kendisini ilk günden itibaren takip eden hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Kuaför koltuğundan kalktıktan sonra paylaştığı görüntülerle kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan ünlü ismin bu hamlesi, adeta kariyerinin ilk yıllarındaki ikonik havasını yeniden canlandırdı.

Dinçöz'ün bu yeni imajı herkes tarafından oldukça beğenildi.

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

29 Mayıs 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Petek Dinçöz, genç yaşlarda başladığı modellik kariyerinin ardından 2000'li yılların başında müzik ve televizyon dünyasına geçiş yaptı.

Yayımladığı albümler, liste başı olan pop şarkıları ve uzun yıllar ekranlarda yer alan "Arım Balım Peteğim" gibi televizyon programlarıyla Türkiye'nin en tanınan ekran yüzlerinden biri haline geldi.

Pop müziğin üretken isimleri arasında yer alan sanatçı dinleyici kitlesiyle bağını hiç koparmadı.

Yenilediği imajı ve sürpriz projeleriyle adından söz ettirmeye devam eden ünlü isim, sahnelerdeki yerini koruyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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2000'li yıllara geri döndü! Petek Dinçöz’den eskileri aratmayan hamle: Saçlarını görenler "Aynı o günler" dedi...
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