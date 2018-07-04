Berna Laçin’in ‘Medine’ tweeti hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ağrı'da kaybolan ve 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümü ardından idamın gelmesine yönelik hashtag açıldı.

MEDİNE'YE HAKARET

Buna tepki gösteren Berna Laçin skandal bir tweet atarak Peygamber Efendimiz HZ Muhammed (S.A.V)'in mezarının bulunduğu ve Müslüman aleminin kutsal şehri Medine için skandal ifadeler kullandı. Laçin attığı tweetinde, "'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" dedi.

Bunun üzerine aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu Twitter kullanıcılarından yoğun tepki alan Laçin, kendisinin İslamiyet ile ilgili tek bir kelime etmediğini, ifadeleri Medine'de yaşayanlara yönelik söylediğini iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu gelişmeler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Laçin'in halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığının ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğunun tespit edildiğini belirtti.

Başsavcılık, işin gerçeğini araştırmak üzere Berna Laçin hakkında 'Halkın Dini Değerlerini Aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlattı.