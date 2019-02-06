İBB’den “Barış” dolu etkinlik; "Bir Dünya Barış’ı..."

Etkinlikler kapsamında; "Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço" sempozyumu, "20 Yılın Ardından Barış'a Özlem" paneli, "Barış'ın Dünyası" sergisi ve "Bir Dünya Barış'ı" başlıklı konser düzenlenecek. 14-15 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikler, İstanbul Üniversitesi'nde başlayacak ve Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda devam edecek. Bu etkinlikle, sanatında barış, sevgi ve hoşgörü değerlerini vurgulayan Barış Manço'nun temsil ettiği değerlerin daha anlaşılır kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

MANÇO'NUN SANATINA AKADEMİK BAKIŞ

"Bir Dünya Barış'ı"; 14 Şubat 2019 Perşembe günü, saat 09.00'da, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda, "Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço" başlıklı sempozyum ile başlayacak. Sempozyumda Manço'nun sanatı, onun hayatına dokunmuş akademik çevrelerce değerlendirilecek. Üç oturumdan oluşan sempozyum, Prof. Dr. Umay Günay'ın "Türk Kültürünün Bilgi ve Kültürel Şifre Taşıyıcısı Olarak Barış Manço" başlıklı açılış konuşmasıyla başlayacak.

DAĞLAR DAĞLAR PARÇASINDAN HAREKETLE...

Saat 10.45'te başlayacak birinci oturumun konuşmacıları ve konu başlıkları şu şekilde: Prof. Dr. Muharrem Kaya "Dağlar Dağlar Parçasından Hareketle Dağın Halk Kültürümüzdeki Yeri", Prof. Dr. Aynur Koçak "Dağ Ekseninde Barış Manço'nun Şamanik Yolculuğu", Prof. Dr. Sevilay Çınar "Âşık Tarzı Müzik Geleneğine Paralel Yorumlar". Saat 13.00'te başlayacak ikinci oturuma; Prof. Dr. Dilaver Düzgün "Geleneksel Tahkiye Üslûbunun Çağdaş Bir Temsilcisi", Prof. Dr. Mehmet Akça "Toplumsal Değerlerle Normların Öğretilip, Hatırlatılmasında Barış Manço'nun Rolü" ve Havva Emre "Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Köprü: Barış Manço" başlıklı konuşmalarıyla katılacak.

BARIŞ KÖPRÜSÜ

Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz'in oturum başkanlığını üstleneceği üçüncü oturumun başlama saati ise 15.00. Bu son oturumda ilk olarak, Manço'nun Azeri gazeteci dostu Prof. Dr. Etibar Babayev "Barış Köprüsü" başlıklı konuşmasını gerçekleştirecek. Babayev'in, Manço ile anılarını anlattığı, aynı isimli bir de kitabı bulunuyor. Babayev'in ardından Doç. Dr. Okan Murat Öztürk "Barış Manço'nun Popüler Müzik Anlayışı İçinde Türkülerin Yeri" başlıklı bir konuşma yapacak.

27 İSİM, 20 YILIN ARDINDAN BARIŞ'A ÖZLEMLERİNİ ANLATIYOR

"Bir Dünya Barış'ı" etkinliğinin ikinci günü, saat 16.30'da, CRR Konser Salonu'nda, moderatörlüğünü İzzet Öz'ün yapacağı "20 Yılın Ardından Barış'a Özlem Paneli" ile başlayacak. Lale Manço, Doğukan Manço, Batıkan Manço ve İnci Manço İlbay'ın ana konuşmacı olarak yer alacağı paneldeki diğer konuşmacılar şu şekilde: Jean Marie, Andre Soulac, Ender Enön, Asaf Savaş Akat, Cengiz Ünlü, Tamer Şahin, Cahit Berkay, Ahmet Gücenç, Eser Taşkıran, Batuhan Aydar, Ergun Karaalioğlu, Binnur Kaynak, Özlem Yüksek, Yeşim Vatan, Nilüfer Ülkü Güner, Erkan Umut, Yavuz Zafer, Melih Erdem, Ayşe Kar, Celal Güven, Hüseyin Emre ve Erkmen Sağlam.

"BARIŞ'IN DÜNYASI" SERGİSİ CRR'DE AÇILIYOR

Panelin ardından "Barış'ın Dünyası" sergisinin açılışı gerçekleşecek. Sergide; Manço'nun kıyafetlerinden, kişisel eşyalarından ve posterlerinden oluşan 100'ün üzerinde eser sergilenecek. Sergi kapsamında ayrıca; CRR Konser Salonu fuayesinde Barış Manço'nun odasının prototipi de kurulacak. Sergi 10 gün boyunca CRR'de ziyarete açık kalacak.

BARIŞ'IN "ÇOCUKLARI" VE ARKADAŞLARIYLA DOLU SAHNE

Etkinlikler, 15 Şubat 2019 akşamı CRR'de gerçekleşecek özel konserle sona erecek. Manço'nun müzik yaşamı boyunca yanında yer alan sanatçıların, arkadaşlarının sahnede olacağı "Bir Dünya Barış'ı" konseri saat 20.00'de başlayacak. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, beraber müzik yaptığı Moğollar ve Kurtalan Ekspres'ten Ahmet Güvenç, bestelerini verdiği Ayşegül Aldinç, Müsadenizle Çocuklar çalışmasında yer alan Burak Kut, Grup Vitamin, Hakan Peker, Jale, Mine Çağlıyan, Soner Arıca, Ufuk Yıldırım, Manço'nun şarkılarına yönelik çalışmalar yapan Grup 24 Ayar ve solistleri Duygu Soylu, Evrencan Gündüz, Meltem Taşkıran, Murat Çekem, Müjde Kızılkan, sevilen sanatçılarımızdan Elif Çağlar, Gökhan Türkmen, Karsu ve Özgün ile Ladies & Gentlemen Korosu yer alacak. Ayrıca çocuk korosu Barış Manço şarkılarını seslendirecek.

GELENEKLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜYDÜ

Konserin repertuvarı, aralarında Gülpembe, Kara Sevda, Kol Düğmeleri, Arkadaşım Eşek, 2023 ve Hal Hal'ın da olduğu Barış Manço şarkılarından oluşacak. Sanatını millî değerlerle birleştirerek, gelenekle gelecek arasında köprü olan Barış Manço, 1 Şubat 1999'da vefat etmişti.