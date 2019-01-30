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Vefatının 20'nci yılında 'ya saygı gecesi

Giriş Tarihi: 30.01.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 17:50
Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi

Vefatının 20'nci yılında 'ya saygı gecesi...

Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi

Usta sanatçı , "Vefatının 20. Yılında Barış Manço'ya Saygı Gecesi" ile anılacak.

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Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi

1 Şubat 1999 tarihinde 56 yaşındayken hayatını kaybeden sanatçının vefatının 20. yılına özel, bu zamana kadar hiçbir yerde görülmemiş 20 fotoğrafı sergilenecek.

Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi

Şarkıları ve sözleri hala dilden dile dolaşan Türk müziğinde derin izler bıraktı.

Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi

7'den 77'ye herkesin sevdiği bir isim olmayı başaran, şarkılarıyla sadece kendi zamanının değil gençlerin de sesi olmayı başaran ardında bıraktığı 200'den fazla beste, 12 altın ve bir platin albüm bıraktı.

Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi

Sadece albümleri ve sempatik kişiliğiyle değil aynı zamanda kültürü ve kıtalar arası yolculuklarıyla bir dünya starı olmayı başaran , 1999 yılında aramızdan ayrılmıştı.

Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi

1943'te dünyaya gelen , hayatı boyunca pek çok ilklere imza attı ve halen büyük bir keyifle dinlediğimiz şarkıların altına da imzasını koydu.

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