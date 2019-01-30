Vefatının 20'nci yılında Barış Manço'ya saygı gecesi... Usta sanatçı Barış Manço, 'Vefatının 20. Yılında Barış Manço'ya Saygı Gecesi' ile anılacak. 1 Şubat 1999 tarihinde 56 yaşındayken hayatını kaybeden sanatçının vefatının 20. yılına özel, bu zamana kadar hiçbir yerde görülmemiş 20 fotoğrafı sergilenecek. Şarkıları ve sözleri hala dilden dile dolaşan Barış Manço Türk müziğinde derin izler bıraktı. 7'den 77'ye herkesin sevdiği bir isim olmayı başaran, şarkılarıyla sadece kendi zamanının değil gençlerin de sesi olmayı başaran Barış Manço ardında bıraktığı 200'den fazla beste, 12 altın ve bir platin albüm bıraktı. Sadece albümleri ve sempatik kişiliğiyle değil aynı zamanda kültürü ve kıtalar arası yolculuklarıyla bir dünya starı olmayı başaran Barış Manço, 1999 yılında aramızdan ayrılmıştı. 1943'te dünyaya gelen Barış Manço, hayatı boyunca pek çok ilklere imza attı ve halen büyük bir keyifle dinlediğimiz şarkıların altına da imzasını koydu.