‘Otizmli bir çocuk bana tevekkül etmeyi öğretti’

Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu 'Günaydın Hafta Sonu' programının konukları; Ziynet Sali, Ayça Erturan, Gülden, Hediye ve Aşkım Kapışmak oldu. Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, Almanya'da ofis açtığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

Avrupa'da yaşayan çok Türk var. Alman hükümetinin de desteği ile orada bir yaşam kurmaya çalışıyorum. Onlara da yararlı olmak isterim. Amerika'da ve İspanya'da da kitaplarım satılmaya başlandı. Dilimi geliştirerek önümüzdeki yıl İngilizce sunumlar yapmayı planlıyorum. Klinik psikolojisi üzerine yüksek lisans yapacağım.



'ONLAR BENİM KAHRAMANIM'

Otizmli bir çocuğun hayatını anlatan 'Üzümlü Kek' romanım sinema filmi olacak. Ben mesleğe otizmli bir çocukla başladım. O dönem "Bir gün bu çocuğun öyküsünü yazacağım" demiştim. Benim ona yararımdan çok, onun bana yararı oldu. O çocuk bana tevekkül etmeyi öğretti.

Adalet Bakanlığı ile Maltepe ve Isparta cezaevlerindeki birçok çocuk mahkuma destek olmaya çalışıyorum. Çocuklarla çok özel şeyler yaşadım. Grup terapilerine giriyordum. Onlar benim kahramanlarım.







'ANNEMİN ÖYKÜSÜNÜ KALEME ALACAĞIM'

Dördüncü single'ı 'Çevrim İçi' şarkısı ile dikkat çeken Hediye, programda annesinin Alzheimer hastası olduğunu belirtti. Yaşadıklarıyla ilgili kitap yazmak isteyen Hediye, davranış bilimleri uzmanı arkadaşı Aşkım Kapışmak'tan destek istedi. Şu sıralar şiir yazdığını belirten Hediye, albüm hazırlığında olduğunu söyledi.



'BU KADAR ACI ÇEKSEM SERUMLA GEZERDİM'

Programın konuklarından Gülden, şarkılarını empati yaparak yazdığını söyleyerek "Bu kadar acıyı kendim yaşasaydım kolumda serumla dolaşırdım" dedi. 'Soğuk Odalar', 'Yatsın Yanıma' gibi şarkılardan sonra kendisine 'acıların kadını' dediklerini belirten Gülden, "Ben de 'Bye Bye' isimli hareketli şarkı yazdım" dedi. Mutlu, şu sıralar Ajda Pekkan'a verdiği şarkının heyecanını yaşadığını söyledi.







'BANA EN BÜYÜK DESTEĞİ EBRU GÜNDEŞ VERDİ'

25 Temmuz'daki Harbiye konserine hazırlanan Ziynet Sali, programda hayat hikayesini anlattı. 1999'da Kıbrıs'tan İstanbul'a geldiğini, İTÜ'de konservatuvarda okuduğunu söyleyen Sali. "İyi ki Kıbrıs'a dönmemişim" dedi. İlk geldiğinde Ciguli'nin basın danışmalığını yaptığını açıklayan Sali. hayatın içinden geldiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, "2000'de Özden Bora ile yolumuz keşişti. Bir single çıkardık. Tek şarkı yapıp büyük şeyler bekleyen arkadaşlarımız var. Müzik emek ister" dedi. Sanat dünyasında kendisini en çok Ebru Gündeş'in desteklediğini vurgulayan Sali, "Onu çok seviyorum" diye konuştu.



'RUH İKİZİMİ BULDUM'

Sali, programda müzisyen sevgilisi Erkan Erzurumlu ile ilk kez canlı yayında bir araya geldi. Ünlü sanatçı, yeni ilişkisiyle ilgili şöyle konuştu: "Çok şanslıyım. Ruh ikizimi buldum. Müzik aşkımı bozacak kimseyle birlikte olmadım. Erkan kalbi çok güzel biri, hayatıma ve müziğime güzellikler kattı. Aşk istiyordum, bekledim, geldi. Keşke dediğim tek şey bebek" diye konuştu.



'KİTAPTA GÜLDÜRMEK ÇOK ZORMUŞ'

'O kadar da Değil mi? kitabı ve rol aldığı 'Konuşan Hayvanlar' filmiyle dikkat çeken Ayça Erturan, programda şunları anlattı:

Yıllardır yazıyorum. Geçimimi yazmakla sağlıyorum. Reklam filmleri, senaryolar yazdım. İnsanları güldürmeyi seviyorum. Her gün birilerini güldürmezsem dert ediniyorum.

Mizah, dramdan besleniyor. Geçmişte yaşadığım acılardan gülerek bahsediyoruz. Kitaptan negatif yorum almadım. İnsanlar kafa dağıtsın istedim; Bir 'Da Vinci'nin Şifresi' yazmadım.

Kitapta güldürmek çok zormuş. Mizahın küfürsüz de yapılabileceğini kanıtlamak istedim. Kitapta Türk aile yapısını anlatıyorum ama kendimden ve eşimden hiç bahsetmedim. Boşanmak istemiyorum eşimden.



'KARAVANLA GEZDİK'

Karavanla 10 gün tatil yaptık. Eşim ve iki arkadaşımla Almanya'dan İsviçre Alpleri'ne kadar dolaştık. Bizim ülkemiz de muhteşem ama kamp alanlarımız daha temiz olabilir.

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