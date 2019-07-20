Ceylan'ın kızı Melodi paylaştı gündeme bomba gibi düştü! Melodi Bozkurt'un değişimi inanılmaz!

Şarkıcı Ceylan'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla olay oldu. Ceylan'ın kızı Melodi büyüdü. Görenlerin gözlerine inanamadığı Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Değişimi ile şaşırtan Ceylan'ın kızı Melodi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor. Ceylan, 35'inci sanat yılında sözü-müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Severim Ama Güvenemem ki' adlı single çalışması için kızı Melodi ile birlikte stüdyoya girmişti. Ceylan'ın kızı melodi annesinin izinden mi gidecek bilinmez ama Ceylan bu konudaki sorulara "Kızım şu an Kanada'da çok iyi bir şirkette çalışıyor. Onun için bir süre daha orada kalması gerekiyor. En son giderken bana bir lafı çok koydu 'Ben çok hasret kaldım hepinize anne' dedi. Bana 'Kızı okuttun bunca zaman sanatçı mı yapacaksın?' dediler. Öyle bir şey yok. 9 yaşında bu işe başladım. 36 senedir bu işi yapıyorum. Babamla, ablamla düet yaptım. Melodi'nin sesinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Seda Abla'nın programında duydum şoke oldum. Yazın Bodrum'a yanıma geldi. Öyle mırıldanıyorduk düet fikri öyle çıktı." yanıtı vermişti. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...