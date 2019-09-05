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yüzünden adliyelik oldu

Bir okur, ’nın hikayesini anlatan Sadece Şeyma kitabını okuduktan sonra savcılığa şikayette bulundu. Okur, “Kitapta cilt ve güzellik için öneriliyor” dedi. Savcılıkta bir saat ifade veren Subaşı, “Yayınevi asitleri karıştırmış” diye konuştu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019
Şeyma Subaşı tuz ruhu yüzünden adliyelik oldu

ALAY ETTİLER
Şeyma Subaşı'yı anlatan Sadece Şeyma kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şimdi de bir okur, Subaşı'yı savcılığa şikayet edip "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" dedi.

KASTIM YOK
Savcılık, ihbar nedeniyle Subaşı'yı ifadeye çağırdı. Subaşı, durumun yayınevinin bir hatası olduğunu söyledi: "Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur." Soruşturma sürüyor.

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Şeyma Subaşı tuz ruhu yüzünden adliyelik oldu
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