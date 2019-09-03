Şeyma Subaşı yıllar önceki haliyle yok artık dedirtti! İşte Şeyma Subaşı ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

Her zaman bakımlı ve güzel görmeye alışık olduğumuz ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor. Ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri son zamanların en çok merak edilen konuları haline geldi. Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'da estetiksiz haliyle görenleri şaşırtıyor. Yıllar sonra ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafı Şeyma Subaşı hayranlarına yok artık dedirtiyor. İşte Şeyma Subaşı ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...