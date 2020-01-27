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Son dakika haberi: 'den yakışıksız deprem provakasyonu! Malatya depremi sonrasındaki paylaşıma suç duyurusu...

üzerinden 'daki depremle ilgili paylaşımlarda bulunan 'e suç duyurusu! Son dakika haberine göre; Berna Laçin'in 21 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'daki depremle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı. Laçin'in paylaşımına yağdı. Elazığ’daki depremde can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 27.1.2020 08:08 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 08:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Berna Laçin'den yakışıksız deprem provakasyonu! Elazığ Malatya depremi sonrasındaki paylaşıma suç duyurusu...

AFAD verilerine göre, 'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı. Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen , Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yaptığı son dakika açıklaması ile 'da gündem oldu.

OKUYANLARI HAYRETE DÜŞÜREN İFADELER KULLANDI

Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin üzüntüsünü yaşarken sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan depremle ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu Berna Laçin, okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı.

Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar...

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Son dakika haberi: Berna Laçin'den yakışıksız deprem provakasyonu! Elazığ Malatya depremi sonrasındaki paylaşıma suç duyurusu...
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