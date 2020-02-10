Mahsun Kırmızıgül nerede provokasyon varsa orada halay başı!

Duygu sömürüsüne dayalı filmleri eskisi gibi gişede ilgi görmeyen Mahsun Kırmızıgül, yapacak işi kalmayınca işgüzarlığa soyundu. Sinemada girdiği kısır döngü nedeniyle son çare olarak müziğe göz kırpan Kırmızıgül, bu konuda Teoman'ın öğrenciliğine soyunup R (geri vites) yaptı, yeniden müzikte isim yapmak için sinyal vermeye başladı. Peki bunun için ne lazım? Tabii ki biraz muhalif, biraz da her şeye maydanoz olmak gerek... İşte bundan olsa gerek Kırmızıgül, kendisi gibi birkaç ismin daha üyesi olduğu sosyal medyadaki 'provokatif, yalan tweet grubu'na katılıp halay başı olmuş.