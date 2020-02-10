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nerede provokasyon varsa orada halay başı!

, kendisi gibi birkaç ismin daha üyesi olduğu sosyal medyadaki 'provokatif, yalan tweet grubu'na katılıp halay başı olmuş. Duygu sömürüsüne dayalı filmleri eskisi gibi gişede ilgi görmeyen Mahsun Kırmızıgül, yapacak işi kalmayınca işgüzarlığa soyundu. medyasının uydurduğu, isimli bir kişinin 'da valilik önünde, ekonomik nedenlerle kendini yaktığı iddiasını Mahsun Kırmızıgül de paylaştı. Olay koskoca bir yalandı ama o muhalif medya organları gibi Kırmızıgül de bu yalanı körükleyip gerçekliğini bile sorgulamadan provokatif paylaşım yaptı. yazarı 'ın "Olayın iç yüzünü bildiğin halde yalana ortak oldun" dediği Mahsun Kırmızıgül'ü köşesine taşıdı. İşte o yazı...

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 09:57 ABONE OL
Mahsun Kırmızıgül nerede provokasyon varsa orada halay başı!

Duygu sömürüsüne dayalı filmleri eskisi gibi gişede ilgi görmeyen , yapacak işi kalmayınca işgüzarlığa soyundu. Sinemada girdiği kısır döngü nedeniyle son çare olarak müziğe göz kırpan Kırmızıgül, bu konuda Teoman'ın öğrenciliğine soyunup R (geri vites) yaptı, yeniden müzikte isim yapmak için sinyal vermeye başladı. Peki bunun için ne lazım? Tabii ki biraz muhalif, biraz da her şeye maydanoz olmak gerek... İşte bundan olsa gerek Kırmızıgül, kendisi gibi birkaç ismin daha üyesi olduğu sosyal medyadaki 'provokatif, yalan tweet grubu'na katılıp halay başı olmuş.

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Mahsun Kırmızıgül nerede provokasyon varsa orada halay başı!
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