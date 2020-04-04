Seren Serengil’den hizmetçiye dayak savunması: ‘Salgın var evden çıkarsan geri dönemezsin’ dedim

ÖZBEK ÇALIŞANDAN ŞOK SUÇLAMA
Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova, Seren Serengil'den şikayetçi olmuştu. Mamatova, "Serengil'den yorgun olduğum için haftalık izin istedim. 'Hasta mısın? Yoksa bize korona bulaştırdın da kaçıyor musun?' dedi. Ardından bana saldırdı ve tekmeledi. Sonra da erkek arkadaşı Mustafa Tohma beni Beykoz Ormanı'na götürüp arabadan attı" demişti.
'ASIL BEN DAVACIYIM'
Serengil de, yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu: "Kadın izin istedi ve dışarı çıkacağını söyledi. 'Hep birlikte bu evde kalıyoruz, dışarıda salgın var. Çıkarsan bizi de tehlikeye atarsın' dedim. Tehditle para istedi. Onu ormanda değil kendi arabamızla şehir merkezinde bir caddeye bıraktık. Kamera kayıtları da var. Parasını ödedim, asıl ben davacıyım."
Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova, Seren Serengil ve erkek arkadaşından dayak yediğini iddia etmişti. İşte savcılığa da verilen o dayak görüntüleri.
ÇALIŞANLARIN HAFTALIK İZNİ KALDIRILIYOR
Evinde yardımcısı ya da dadısı olanlar, koronavirüs salgını nedeniyle iki farklı karar alıyor. Kimileri çalışanlarına izin verip eve giriş çıkışlarını yasaklıyor, diğer bir grup ise yardımcıların ve dadıların haftalık izinlerini kaldırarak 'Bizimle birliktesiniz ve evden çıkamazsınız' diyorlar. Herkesin ortak korkusu ise, çoğu yabancı uyruklu yardımcı ve dadıların izin günlerinde girdikleri sosyal ortamdan virüs kapıp eve taşıma olasılığı…