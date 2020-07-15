Ozan Güven Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulamaya geçen yıl başlamış

Deniz Bulutsuz, kendisini darp eden Ozan Güven'i savcılığa şikayet etmiş, oyuncu 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İkili arasında yargılama devam ederken, Bulutsuz'un dava dosyasına Ozan Güven'in kendisini daha önce de şiddet içeren sözler sarf ettiğini gösteren WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğu ortaya çıktı.GÜNAYDIN'ın ulaştığı belgelere göre, ikilinin eski tarihli WhatsApp yazışmalarında Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a sarf etmiş olduğu sinkaflı sözler nedeniyle defalarca kez özür dilediği, yaptıklarından pişman olduğunu dile getirip Bulutsuz'un kendisine bir şans daha vermesini istediği görülüyor. İşte o mesajlar: