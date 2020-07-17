Son dakika: Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

Huysuz Virjin lakapıyla bilinen Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu (1 Ekim 1932, Trabzon), bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.

1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Yenicuma Mahallesinde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.