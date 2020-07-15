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Ünlü isimler 'da şehitlerimizi unutmadı! İşte sanat camiasının 15 Temmuz paylaşımları...

hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Hain kalkışmayı 'nün başına geçiren Türk Milleti, 15 Temmuz gecesinin sabahına alnının akıyla çıktı. Asker kılığına girmiş FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen vatandaşlarımızı minnetle anıyoruz. Tüm ile birlikte içlerinde , , , , gibi birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak darbe girişimini bir kez daha kınadılar. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 14:56
Ünlü isimler 15 Temmuz'da şehitlerimizi unutmadı! İşte sanat camiasının 15 Temmuz paylaşımları...

hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Hain kalkışmayı 'nün başına geçiren Türk Milleti, 15 Temmuz gecesinin sabahına alnının akıyla çıktı. Asker kılığına girmiş FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen vatandaşlarımızı minnetle anıyoruz. Tüm ile birlikte içlerinde , , , , gibi birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak darbe girişimini bir kez daha kınadılar. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları...

Ünlü isimler 15 Temmuz'da şehitlerimizi unutmadı! İşte sanat camiasının 15 Temmuz paylaşımları...

BÜLENT SERTTAŞ
"'dа Türkiye Cumhuriyeti'ne kаst edenlerin hаin plаnınа cаnını siper ederek kаrşı koyаn şehitlerimizi rаhmetle ve duаlаrlа аnıyoruz. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. Milli birlik günümüz kutlu olsun."

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Ünlü isimler 15 Temmuz'da şehitlerimizi unutmadı! İşte sanat camiasının 15 Temmuz paylaşımları...

İBRAHİM TATLISES
"Bizim milletimiz yıllarca yeni şehitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak ve canlı tutmuştur, bundan sonra da öyle olacaktır. Yeni nesillerin şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram olarak ilan edildi.Her anımızda, ama özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yâd ediyorsak, inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde anacaklar, hatırlayacaklardır. 15 Temmuz gecesi 'yi karanlığa gömmek istediler, ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları başlarına geçirdi. Bir üstadımız ne diyor biliyor musunuz: "Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır." O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız."

Ünlü isimler 15 Temmuz'da şehitlerimizi unutmadı! İşte sanat camiasının 15 Temmuz paylaşımları...

MUSTAFA CECELİ

"Ömer Halisdemir ve 250 vatandaşımızı hain darbe teşebbüsünde şehit verdik. Özgürlüğümüze kalkan kahpe elleri sonsuza kadar kıran, meydanlarda direnen halkımıza ve 2196 gazimize minnetarız."

Ünlü isimler 15 Temmuz'da şehitlerimizi unutmadı! İşte sanat camiasının 15 Temmuz paylaşımları...

BURCU ESMERSOY
" Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimize ve ulusumuza saygıyla... Biz birlikte çok güzeliz."

Ünlü isimler 15 Temmuz'da şehitlerimizi unutmadı! İşte sanat camiasının 15 Temmuz paylaşımları...

ALİŞAN
"Şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Hainlere ve darbecilere bu millet hiçbir zaman geçit vermeyecek Allah'ın izniyle..."

Ünlü isimler 15 Temmuz'da şehitlerimizi unutmadı! İşte sanat camiasının 15 Temmuz paylaşımları...

DEMET AKALIN
"O gece ezanlar susmasın diye, kendi selalarına koşarak giden kahramanları asla unutmayacağız. Vatana, millete, bayrağa, ezana, adanmışların, aldanmışlara galip geldiği o geceyi asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız..."

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