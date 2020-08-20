Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan Hülya Avşar’a soruşturma

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Ülkeyi saran Covid-19 virüsüne karşı taktığı siyah renkli maskesiyle gazetecilerin karşısına çıkan Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri... Zehra görmüştü birini 'Öcü' demişti, korkmuştu. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi" açıklamasıyla sosyal medyada büyük tepki görmüştü.



ŞİKAYET EDİLDİ

Ünlü sanatçı, sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtse de Önder G. isimli bir vatandaş savcılığa başvurarak Avşar'dan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Hülya Avşar hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.



'ÖCÜ' YAKIŞTIRMASI YAPAN OYUNCU CEZALANDIRILMALI'

Önder G., şikayet dilekçesinde Hülya Avşar'ın bir kesimi dini ritüelleri nedeniyle alenen aşağıladığını kaydederek "Sırf inançları dolaysıyla insanlara öcü yakıştırması yapan Hülya Avşar'ın cezalandırılması gerekir" dedi.

Hülya Avşar kırmızı bikinisi ile tekne keyfi yaptı! Hülya Avşar'ın mini videosuna beğeni yağdı!

Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!