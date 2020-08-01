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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

'ın kızı güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

Kurban Bayramı'nı tüm ailesiyle birlikte Ayvalık'taki yazlıklarında geçiriyor. Tatilin tadını çıkaran Hülya Avşar ile yine beğeni topladı. Hülya Avşar'ın bayram pozuna kızı 'nun yanında kız kardeşi Helin Avşar da eşlik etti. 56 yaşındaki Hülya Avşar doğal güzelliğiyle dikkat çekerken birlikte poz verdiği kızı Zehra Çilingiroğlu da ilgi odağı oldu. güzelliğiyle övgü aldı. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun damga vurduğu bayram pozu...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 11:49
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

Kurban Bayramı'nı tüm ailesiyle birlikte Ayvalık'taki yazlıklarında geçiriyor. Tatilin tadını çıkaran Hülya Avşar ile yine beğeni topladı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

'ın bayram pozuna kızı 'nun yanında kız kardeşi Helin Avşar da eşlik etti.

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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

56 yaşındaki doğal güzelliğiyle dikkat çekerken birlikte poz verdiği kızı da ilgi odağı oldu.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

'ın kızı güzelliğiyle övgü aldı. İşte 'nun damga vurduğu ...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

Avşar'ın "Mutlu Bayramlar" notunu düştüğü kare kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

Sosyal medyanın merak edilenlerinden olan ünlü isimlerin çocuklarını sizin için derledik...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

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