Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle annesini sönük bıraktı! Hülya Avşar'ın bayram paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

Hülya Avşar Kurban Bayramı'nı tüm ailesiyle birlikte Ayvalık'taki yazlıklarında geçiriyor. Tatilin tadını çıkaran Hülya Avşar bayram pozu ile yine beğeni topladı. Hülya Avşar'ın bayram pozuna kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yanında kız kardeşi Helin Avşar da eşlik etti. 56 yaşındaki Hülya Avşar doğal güzelliğiyle dikkat çekerken birlikte poz verdiği kızı Zehra Çilingiroğlu da ilgi odağı oldu. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu güzelliğiyle övgü aldı. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun damga vurduğu bayram pozu...
Giriş Tarihi: 01.08.2020
11:23
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
11:49
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