Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

Hülya Avşar'ın kız kardeşi olarak tanınan Helin Avşar şu sıralar ablasıyla tatilde. Tatil paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Helin Avşar son olarak yaptığı 'sabah rutini' paylaşımıyla gündem oldu. Helin Avşar mayosuylaamuda kalktığı pozusosyal medya hesabından paylaştı. Beğeni yağan Helin Avşar'ın pozuna övgüler yağarken 'ne kadar zayıfsın' yorumları da geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen ve zayıflayan Helin Avşar'ın eski halinden eser yok. İşte Helin Avşar'ın iddialı paylaşımları ve yıllar içindeki değişimi...
Giriş Tarihi: 04.08.2020
14:34
Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
15:02
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