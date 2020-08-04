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Haberler Galeri Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

mayosuyla yıkıldı! Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

olarak tanınan şu sıralar ablasıyla tatilde. Tatil paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Helin Avşar son olarak yaptığı 'sabah rutini' paylaşımıyla gündem oldu. hesabından paylaştı. Beğeni yağan Helin Avşar'ın pozuna övgüler yağarken 'ne kadar zayıfsın' yorumları da geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen ve zayıflayan Helin Avşar'ın eski halinden eser yok. İşte Helin Avşar'ın iddialı paylaşımları ve yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 15:02
Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

olarak tanınan şu sıralar ablasıyla tatilde. Tatil paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Helin Avşar son olarak yaptığı 'sabah rutini' paylaşımıyla gündem oldu.

Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

Bir yandan tatil yaparken bir yandan da hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan , geçen gün ablasının çektiği bikinili bir karesi ile gündeme gelmişti.

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Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

Karantina sürecinin ardından yeni normale alışmaya çalışan , bayramı ailesiyle birlikte geçirmiş ve ablası 'la bir araya gelmişti.

Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

mayosuyla hesabından paylaştı.

Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

Beğeni yağan 'ın pozuna övgüler yağarken 'ne kadar zayıfsın' yorumları da geldi.

Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

amuda kalktığı kareyi "sabah rutini" notu ile paylaştı.

Helin Avşar mayosuyla amuda kalktı sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen ve zayıflayan 'ın eski halinden eser yok.

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