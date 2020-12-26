Setteki atmosferin oyuncuların performansını olumlu etkilediğine vurgu yapan Emre Basalak, "İçinde bulunduğun atmosferi sindirerek oynamak büyük bir avantajdır bir oyuncu için. Burada onu bariz hissediyoruz. İnanılmaz bir plato, kalesinden Söğüt'üne, çadırlarından en ufak detayına kadar. Çok defa setim bittikten sonra ya da erken gelmişsem atıma binip obada ya da kalede geziyorum, bazen yürüyüş yapıyorum. Müthiş keyif veriyor, inanılmaz hissettiriyor. Türkiye'de böyle bir endüstrinin varlığı gurur verici. Umuyorum örnek olur. Hayranlık uyandırıcı" sözleriyle plato ve setin oyunculuğuna katkılarını anlattı.

Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak "Kuruluş Osman setine koşarak geliyorum" | Video

"TÜRKİYE'DE DENENMEMİŞ BİR SAVAŞ SAHNESİ ÇEKTİK"

'Kuruluş Osman'ın kariyerindeki yerine dair konuşan Basalak, "İkinci sezonun birinci bölümünden bazı kareler var. Türkiye'de daha önce denenmemiş bir savaş sahnesi çektik. Bu savaşın içinde var olmak, bir oyuncu olarak çok onur verici. Herhalde geriye dönüp baktığımda kariyerimin en özel kareleri olarak kalacak onlar. Bulunduğun topraklardaki varoluş hikayesini anlatıyorsun, müthiş bir kuruluş hikayesi anlatıyorsun, manevi olarak çok besleyici. Kariyer olarak harika anılar biriktiriyorsun. Böyle bir projenin içinde var olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.