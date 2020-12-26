Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak "Kuruluş Osman setine koşarak geliyorum" | Video

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonunda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın sevilen oyuncusu Emre Basalak, canlandırdığı Gündüz Bey karakteri ve diziyle ilgili atv Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.