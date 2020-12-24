Kuruluş Osman'ın 40.Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
00:41
Kuruluş Osman'ın 40.Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 24.12.2020 | 00:31
06:38
Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti | Video 23.12.2020 | 22:35
00:45
05:25
02:46
00:45
01:05
03:01
Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne: Hedefimiz İnegöl Kalesidir! 09.12.2020 | 21:57
02:43
Kulucahisar’dan ezan okundu tüyler diken diken oldu 09.12.2020 | 22:35
00:45
00:45
00:45
04:56
Selcan Hatun ders verdi: Kayı’ya gelin olmak zordur 02.12.2020 | 22:49
03:53
00:45
04:14
Kuruluş Osman 35. bölümde Aygül'ün Osman'a itirafı! | Video 26.11.2020 | 11:00
00:45
Kuruluş Osman 36. Bölüm (2 Aralık 2020 Çarşamba) Kuruluş başlıyor | Video 26.11.2020 | 09:52
00:45
Kuruluş Osman'ın 40.Bölüm Fragmanı yayınlandı.