Sosyetik kebapçıları dolandırdılar! Temizlikçi 80 bin dolar tokatladı!

Mekanın bir bölümü yıkılınca, işletme sahibi Uğur Aydoğdu, İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Aydoğdu, hukuki olarak bir sonuç alamayacağını düşünerek yeğeninin kendisini tanıştırdığı bir kişiye, yıkımı engellemesi konusunda aracı olması için 80 bin dolar verdi.